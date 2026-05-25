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El IBEX 35 sube un 2,24 % y roza los 18.400 puntos ante un posible acuerdo de paz

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Madrid, 25 may (EFE).- El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha sumado este lunes un 2,24 % y se queda a las puertas del nivel de los 18.400 puntos ante el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras que el petróleo cotiza por debajo de los 100 dólares el barril.

El selectivo español ha ganado 402,1 puntos y ha cerrado en los 18.387,4 puntos. El repunte de este lunes incrementan las ganancias anuales al 6,24 %

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La Bolsa española ha abierto con subidas superiores al punto porcentual al descontar que el final del conflicto entre Washington y Teherán está más cerca. Estas ganancias se han ido incrementando a lo largo de la sesión en una jornada que no ha contado con la referencia de Wall Street, cerrado por festivo.

De los grandes valores, BBVA ha sumado un 4,12 %; Santander, un 4,07 %; Inditex, un 1,61 %; e Iberdrola, un 0,79 %; mientras que Telefónica ha cedido un 0,27 % y Repsol, un 2,29 % ante la caída del precio del crudo. EFE

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