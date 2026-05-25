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Hallan joyas en la caja fuerte de Zapatero que su secretaria atribuye a una herencia

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Madrid, 25 may (EFE).- La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dos discos duros y numerosas joyas y relojes, que su secretaria Gertrudis Alcázar indicó que procedían de una herencia de la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes.

Así consta en el acta del registro que agentes de la UDEF practicaron el pasado martes en la oficina del expresidente del Gobierno en la planta primera del número 35 de la calle Ferraz y que se prolongó unas cuatro horas.

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Al hallar una caja fuerte, los policías solicitaron abrirla al abogado de Zapatero y a Gertrudis Alcázar y estos esgrimieron que no tenían la llave.

Cuando los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en la búsqueda y apertura de habitáculos como puedan ser caletas, zulos o dobles fondos, se disponían a forzarla, una de las personas presentes en el registro facilitó finalmente la llave a los agentes.

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El piso registrado consta de cinco despachos y tres habitaciones vacías, dos cuartos de baño, office y sala de reuniones.

En el despacho 2, del jefe de gabinete, según consta en el acta, es donde se encontraba la caja fuerte y donde fueron encontradas las joyas que la secretaria vinculó a una herencia y a regalos de viajes.

En concreto, tres collares plateados: uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde.

También se encontraron tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inspcripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.

En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el múmero 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y una pendiente dorado forma ovalada.

Al comienzo del registro, Gertrudis Alcázar y otra empleada de la oficina, Judith Laure Wells, cedieron de forma voluntaria las claves de accesos a los ordenadores , teléfonos y cualquier otro terminal, según recoge el acta.

Los agentes encontraron además dos 'pendrive' numerosas carpetas con documentación de empresas, algunas que parecen en la causa como Gate, Thinking Heads o Análisis Relevante, así como otras con denominaciones como Chinalink Asia, y agendas con el nombre de presidente Zapaterode los años 2019 a 2025, y otro tipo de agendas.

También intervinieron un teléfono iPhone y procedieron al volcado del contenido de los ordenares gestionados por las dos secretarias.EFE

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EFE

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