Catorce fallecidos en las carreteras el fin de semana, de ellos 5 motoristas y 2 peatones

Madrid, 25 may (EFE).- Catorce personas han fallecido en los 13 siniestros mortales registrados en las carreteras durante el fin de semana, desde las 15:00 horas del pasado viernes hasta la medianoche de este domingo, y la mitad de las víctimas son usuarios vulnerables: 5 motoristas y 2 peatones.

El día de mayor siniestralidad fue el domingo cuando se produjeron 8 accidentes con 9 víctimas mortales, mientras que el sábado hubo 3 con 3 fallecidos y el viernes se saldó con 2 siniestros en los que murieron 2 personas, según el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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Doce de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre ellos, ha habido 6 salidas de la vía, 4 colisiones y un atropello a peatón.

Los accidentes han tenido lugar en Polop (Alicante), Santa María del Camí (Baleares), El Brull y Jorba (Barcelona), San Sadumiño (A Coruña), Garriguella (Girona), Motril (Granada), Lepe (Huelva), Patones (Madrid), Tineo (Asturias), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), y Sanxenxo y Vilanova de Arousa (Pontevedra).

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En lo que llevamos de año, hasta el 24 de mayo, se ha registrado 335 fallecidos en las carreteras. EFE