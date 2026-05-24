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Cientos de zamoranos reclaman un tren madrugador y la mejora de los servicios ferroviarios

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Zamora, 24 may (EFE).- Cientos de zamoranos han participado este domingo en una concentración para reclamar un tren madrugador que permita llegar a primera hora de la mañana a Madrid desde Zamora, ciudad situada a una hora en tren, y exigir la mejora y mayor puntualidad en los servicios ferroviarios existentes entre ambas ciudades a través de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.

La movilización, convocada por la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora, ha contado con la presencia de todos los grupos políticos municipales en el Ayuntamiento de Zamora, IU, PP, PSOE, Zamora Sí y Vox, así como de procuradores regionales de PP, PSOE y Vox y parlamentarios nacionales del PP.

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Del mismo modo, han estado presentes representantes de los agentes sociales de la provincia y el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León, Carlos Perfecto, quien ha asegurado que el futuro de Zamora pasa por la Alta Velocidad ferroviaria y por contar con un tren Avant madrugador que permita llegar a primera hora de la mañana a Madrid, y que de servicio a quienes viven en la ciudad del Duero y trabajan en la capital de España.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora, José Ramón Andrés, ha recordado que en 2018 se puso un tren madrugador que partía de Zamora a las siete menos cuarto de la mañana y que llegaba a las ocho y cinco de la mañana en Madrid, un servicio ferroviario retirado con la pandemia y "ahora, ya ni los más viejos del lugar recuerdan qué día llegamos a Madrid antes de las nueve" de la mañana.

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Ha subrayado además la importancia que ese servicio ferroviario tiene para el asentamiento de población, como ha ocurrido en otras ciudades situadas a menos de una hora y media de viaje a Madrid en tren.

La protesta se ha desarrollado en un día de calor veraniego, con los asistentes refugiados en las zonas de sombra de la plaza de la Constitución de Zamora, junto a la Subdelegación del Gobierno.

En la concentración se han escuchado eslóganes como "Renfe, escucha; Zamora está en lucha", "Tren madrugador" o "Puente, canalla, Zamora no se calla".

Entre los cargos públicos asistentes ha figurado la portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, que ha anunciado que su grupo presentará iniciativas en el Parlamento autonómico para mejorar los servicios ferroviarios tanto de Zamora como de otras provincias de la comunidad. EFE

aff/mr

(foto)

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EFE

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