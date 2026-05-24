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Ayuso cree que España "necesita reiniciarse desde cero" y pide "apartar a todo activista político" de las instituciones

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que España "necesita reiniciarse desde cero, desde la raíz" y ha pedido "apartar a todo activista político" de las instituciones, así como "eliminar todas las leyes sectarias que van contra el rigor y la realidad".

Lo ha manifestado este domingo a través de sus redes sociales después de conocerse que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó conversaciones de los implicados en la presunta trama del 'caso Plus Ultra' que investiga la Audiencia Nacional en la que conversaban sobre el rol del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir el rescate para la aerolínea en plena pandemia, señalando que era una persona "pro Sánchez y pro Maduro".

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"España necesita reiniciarse desde cero, desde la raíz. Apartar a todo activista político de las instituciones, eliminar todas las leyes sectarias que van contra el rigor y la realidad, y reforzar radicalmente la separación de poderes", ha escrito la dirigente madrileña.

En un informe que la UDEF ha remitido al juez José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instancia Número 2, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes analizan una conversación del 30 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último actual presidente de la aerolínea.

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Los agentes inciden en que los responsables de la aerolínea, que recibió un rescate de 53 millones de euros en 2021, abrieron dos vías de influencia con ese objetivo: una a través de Zapatero y otra con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

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