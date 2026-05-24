3-1. El Sporting frena al Almería con un doblete del colombiano Otero

Gijón, 24 may (EFE).- El Sporting acabó este domingo con las aspiraciones del Almería de lograr el ascenso directo a LaLiga EA Sports al imponerse en su última cita en El Molinón por 3-1 merced a un doblete del colombiano Juan Otero en los primeros veinte minutos de un partido en el que el conjunto andaluz no pudo remontar pese a recortar distancias en la segunda parte.

El partido no contó con un dominador claro en los primeros compases, aunque fue el Sporting el que golpeó primero en el minuto 12 con un cabezazo de Otero en el corazón del área tras un centro desde la izquierda de Corredera.

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La ventaja local se amplió poco después en una vertical transición iniciada por Justin Smith, que recuperó el balón y habilitó a Gelabert, que combinó con Rosas y acabó poniendo un centro al segundo palo que remató de nuevo Otero con un esfuerzo en el suelo para hacer el 2-0.

El Almería recortó distancias en la segunda parte mediante un disparo de Miguel De La Fuente tras una acción de su lateral Chirino, que ganó línea de fondo y puso el pase atrás después de superar a Gaspar y Cuenca en una larga carrera.

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Ambos conjuntos buscaron el gol hacia el tramo final, pero fue el Sporting el que sentenció el partido de nuevo dando muestra de su efectividad con el tanto de Pablo Vázquez, que cabeceó a la red un córner botado por Corredera.

El Sporting culminó su temporada en El Molinón, a falta de viajar a Granada para cerrar el curso, con una victoria que sirvió para reconciliar en cierta medida el ánimo de equipo y afición, con un espectador poco habitual en las gradas como Nicolás Larcamón, próximo entrenador rojiblanco aún no anunciado de forma oficial.

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El Almería, por su parte, se conformará con disputar el play-off de ascenso, consciente durante el partido de la victoria tranquila del Deportivo en Valladolid, lo que ya les dejaba sin opciones matemáticas de pelear el ascenso directo en la última jornada de liga.

Ficha técnica:

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3 - Sporting: Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez (Curbelo min 85), Perrin, Andrés Cuenca (Diego Sánchez min 61); Manu Rodríguez, Justin Smith, Corredera (Bernal min 85); Gaspar Campos, Gelabert (Dubasin min 73) y Juan Otero (Pablo García min 85).

1 - Almería: Andrés Fernández, Álex Muñoz, Morci (Baptistao min 45), Nélson Monte (Centelles min 45), Ely, Arribas, Lopy (Horta min 45, Melamed min 56), Chirino (Puigmal min 80), Embarba, Miguel y Stefan Dzodic.

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Goles: 1-0, M.12: Otero. 2-0, M.21: Otero. 2-1, M.56: De La Fuente. 3-1, M.82: Pablo Vázquez.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité castellano-manchego). Amonestó a los locales Corredera (min 58), Pablo Vázquez (min 75), Rosas (min 87) y Diego Sánchez (min 90) y a los visitantes Chirino (min 20), Monte (min 34), De La Fuente (min 72), Ely (min 74) y Melamed (min 89).

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 41 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 15.335 espectadores. EFE

dsl/sab

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