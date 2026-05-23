Orjan Nyland se despide del Sevilla: "Doy gracias por mi tiempo aquí"

Vigo, 23 may (EFE).- El internacional noruego Orjan Nyland se despidió este sábado, a la conclusión del partido que enfrentó al Celta con el Sevilla, del club andaluz.

“Doy gracias por mi tiempo aquí, ha sido un orgullo defender este escudo. No nací sevillista, pero moriré como uno. Me encanta esta ciudad y este club, hemos conseguido el objetivo porque aquí la gente ha luchado junta. Seguro que el Sevilla volverá a donde se merece”, manifestó el guardameta.

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Nyland admitió que la temporada ha sido “bastante dura” porque en el vestuario querían “luchar por otras cosas”, pero al final se han ido metiendo en problemas y “nos ha tocado sufrir más de lo que pensábamos”.

“Lo mejor es que hemos conseguido el objetivo, esperemos que el año que viene sea más tranquilo”, subrayó Nyland, quien confesó que el Celta fue “superior” en la segunda parte del partido de hoy. EFE

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