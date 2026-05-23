Juan Barbazán triunfa en Cans al obtener tres premios con su obra 'María Rita'

Santiago de Compostela, 23 may (EFE).- El joven cineasta gallego Juan Barbazán ha sido este sábado el gran protagonista de la ceremonia de entrega de premios de esta edición del Festival de Cans, en la que ha logrado tres galardones de la sección oficial de cortometrajes gracias a su obra 'María Rita'.

Barbazán se ha alzado con el premio al mejor cortometraje de ficción, a la mejor dirección de fotografía y ha recibido el premio del jurado de vecinas y vecinos de esta aldea de O Porriño (Pontevedra), que acoge por vigesimotercera vez uno de los festivales más singulares del circuito audiovisual gallego.

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En un comunicado, el jurado explica que decidieron distinguir 'María Rita' como la mejor obra "por ser una pieza de gran coherencia estética, que muestra de una manera cruda y directa una realidad ajena para mucha gente, pero que existe, y al mismo tiempo está tratada con delicadeza, honestidad y respeto".

El corto recibe el nombre de la protagonista, una bebé de apenas cuatro meses de edad, cuyos padres, Raúl y Aida, son dos toxicómanos de un pequeño pueblo costero de Galicia y que pierden la custodia de la menor, que acaba en una casa de acogida pese a los intentos de la madre por evitarlo.

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Asimismo, el jurado justifica el premio a la fotografía por una propuesta visual de "estética muy trabajada que refuerza una crudeza muy palpable, acompaña y vehicula la historia".

El palmarés principal de esta edición lo completan, en el apartado de animación, 'O corpo de Cristo', de Bea Lema, que adapta al formato audiovisual la novela gráfica con la que la misma autora obtuvo el Premio Nacional de Cómic en 2024; y 'Escala un cincuenta mil', de Ángel Suances, vencedor de la sección de no ficción Furacáns.

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'O corpo de Cristo' también ha obtenido la distinción a la mejor banda sonora, que ha ido a parar a manos de Paloma Peñarrubia, a quien le valoran "estar perfectamente integrada en la pieza y hacer crecer narrativamente la historia", además de su "sutileza".

Por otra parte, el premio a la mejor dirección ha recaído en manos de Paula Pereira, autora de 'Algo novo que contar', una obra reconocida por "observar con empatía a dos personajes en un proceso vital trascendental", cuyas actrices protagonistas, Grial Montes y Lidia Veiga, también han obtenido el galardón en la categoría interpretativa femenina.

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En el ámbito masculino el premiado fue Nancho Novo por su papel en 'Cara de cona', a quien le reconocen "conseguir en tan poco tiempo una interpretación magnética y ser capaz de sostener un primer plano de una manera arrebatadora".

Finalmente, dentro de la sección oficial, la distinción al mejor guion ha ido a parar a David Fidalgo por su trabajo en 'Lucus'; que el jurado define como "una apuesta muy al margen de lo habitual: fresca, imaginativa, gamberra y genuina".

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'Cátodo corazón', de Manu Sacoga, ha recibido una mención especial en la categoría de animación; al igual que 'Furada Negra', de Berio Molina, en la sección Furacáns.

El apartado Novas Camadas, destinado a creadores emergentes, ha dado una mención especial a 'El columpio, etc.', de Silvia Martínez, y ha entregado su premio principal a 'Ausencia', de Gema Rodríguez, que también ha sido receptora del galardón del jurado joven de esta edición del Festival de Cans.

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Este mismo jurado cierra el palmarés con la mención especial otorgada a 'O mar é o meu chan', de Xoán Vázquez.

Desde el pasado 19 de mayo, la aldea de Cans ha sido el escaparate de la creación audiovisual gallega y, además de proyecciones de las obras en concurso, ha albergado multitud de talleres, conferencias, conciertos y homenajes; entre ellos algunos a figuras destacadas del cine español como Julio Medem o Jaione Camborda, que han dejado su impronta en el paseo de la fama de este certamen. EFE

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(foto)