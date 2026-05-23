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Sarabia: "Es otro exitazo espectacular"

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Girona, 23 may (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha afirmado tras conseguir la permanencia en LaLiga EA Sports con el empate de este sábado en Girona (1-1) que son "dos años maravillosos" por el ascenso y por la salvación y que supone "otro exitazo espectacular".

Sarabia ha destacado que la permanencia es "muy merecida" y que el equipo dio "un paso adelante descomunal" tras la derrota de la jornada 28 contra el Real Madrid (4-1) y ha sumado "muchísimos puntos en todas las finales".

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"Teníamos un deseo enorme de quedarnos en Primera y el equipo ha dado la cara, ha demostrado muchas versiones y ha crecido mucho en muchos aspectos", ha añadido.

El técnico ha admitido que ha "sufrido" en Montilivi "por lo que había en juego y por la igualdad del marcador", pero ha matizado que salvo el disparo al larguero de Thomas Lemar el Girona no ha tenido ocasiones muy claras.

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Sarabia ha afirmado que el Elche ha estado "muy bien" en la primera parte, "con mucha personalidad" con el balón, y que en la segunda parte el equipo ha entendido que debía replegarse y le faltó "un poquito de precisión para sentenciar en algún contragolpe".

"Es un equipo con mucha alma y una ciudad increíblemente volcada e increíblemente agradecida y con muchísima juventud que cada vez va más al estadio. Estamos generando un sentimiento maravilloso. Es un proyecto que tiene mucho recorrido", ha concluido Sarabia. EFE

asm/asc

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EFE

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