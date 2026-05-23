Guillermo Almada: "Estoy seguro de que ya están preparando la próxima temporada"

Palma, 23 may (EFE). - El técnico del Oviedo, Guillermo Almada, confesó que está seguro de que "la dirección deportiva está ya planificando la próxima temporada" al finalizar su participación en LaLiga EA Sports con una derrota en Mallorca (3-0).

"Estoy seguro que, siendo Jesús un hombre pasional, ya deben estar planificando la próxima temporada, entre las inversiones en futbolistas, la renovación de plantel, estoy seguro de que es un hombre muy inquieto y le apasiona su amor por el club", explicó.

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Sobre la derrota, comentó que nunca se encontraron "cómodos con el balón": "Mal, hicimos un mal partido. Intentamos desde lo anímico de recuperar, pero fuimos un equipo muy afectado en esa parte".

Respecto a su experiencia en el club, indicó que ha sido "muy difícil" al entrar a mitad de temporada: "Es la primera vez que me pasa que cojo un equipo en mitad de temporada y es muy difícil porque heredas cosas, estuvimos en la lucha hasta los últimos cinco o seis partidos, perdimos muchos puntos injustamente, pero se hizo difícil en la parte anímica sostener a los futbolistas", añadió.

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Por último, aseguró que su decisión de no continuar "no es importante, por que lo es el club y lo que vendrá en un futuro", cerrando su etapa en la entidad sin lograr el objetivo de la salvación.

dcj/jl

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