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Manolo González: "Quiero quedarme, estoy fuerte"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha insistido, tras empatar contra la Real Sociedad en el RCDE Stadium (1-1) en que su voluntad es seguir al frente del club la próxima temporada y ha lamentado que pese a hacer un "buen partido" no ha podido conseguir el triunfo.

Preguntado por su celebración junto a la afición al final del encuentro, Manolo González, en rueda de prensa, ha explicado que quería "agradecer" el apoyo de la grada: "Han sido tres años duros y la afición siempre ha estado ahí".

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Respecto a si el respaldo de los seguidores periquitos puede ser clave su futuro, el entrenador ha insistido en que quiere ser "un punto de unión". "No voy a poner ningún problema al club en nada. El Espanyol está por encima de Manolo González y de todo el mundo", ha comentado.

El responsable del banquillo catalán tiene un año más de contrato tras lograr la permanencia, pero Monchi, nuevo director general deportivo, no ha confirmado si seguirá siendo el entrenador la próxima temporada. "Supongo que entre mañana y pasado hablaremos", ha avanzado.

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"No me puedo quejar de la confianza del club porque lo que hemos pasado se lleva por delante a cualquiera, seguramente", ha apostillado. De hecho, el Espanyol encadenó 18 partidos sin ganar en 2026.

La lección que saca de esta temporada es que la forma de afrontar los baches es "ser positivo y continuar trabajando". "Hay que creer y volver. Es la única forma de sacar adelante las cosas", ha confesado.

Respecto a la nota del curso, González ha manifestado que con los 46 puntos con los que ha terminado el Espanyol "con una trayectoria normal" le hubiera puesto "quizá un ocho". "La lástima ha sido que la segunda vuelta ha manchado mucho la temporada", ha añadido.

En cuanto al futuro del Espanyol, González ha augurado un porvenir "bueno". "Intento ser optimista y pensar que cada año mejoras y aprendes. Tenemos que mejorar en todo, el club tiene que seguir creciendo, no se puede parar", ha analizado.

Por otra parte, el preparador blanquiazul ha arrancado la rueda de prensa agradeciendo a su cuerpo técnico, presente en su comparecencia. "Gracias a su trabajo he podido sacar adelante la temporada. Normalmente están en la segunda línea y es de justicia que se les reconozca", ha comentado. EFE

dpb/asc

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