Lisi: "Tres semanas malas no pueden borrar lo que se ha hecho antes"

Getafe (Madrid), 23 may (EFE).- Alessandro Lisi, entrenador del Osasuna, aseguró este sábado, después de perder 1-0 ante el Getafe y mantener la categoría, que las últimas tres malas semanas de su equipo, con cinco derrotas seguidas, "no pueden borrar lo que se ha hecho antes".

El técnico de Osasuna reinvindicó el trabajo de su club durante todo el curso, pero reconoció que los últimos resultados han podido dejar un mal sabor de boca entre los aficionados.

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"Entiendo que el final no sea como todo el mundo se esperaba. Pero también hay que ser fríos. Tres semanas malas no pueden borrar todo lo que se ha hecho antes. Entiendo sentimientos controvertidos. Pero tienen que celebrarlo, porque han bajado equipos muy potentes. Hace dos semanas hablábamos de Europa, pero entiendo que el final de temporada haya llevado a un ensuciamiento de la Liga. Cuando termina el partido hay emociones y todo se multiplica. Con todo lo que hemos sufrido, si no lo celebramos, nos equivocamos. Mañana ya veremos de quién es la culpa", dijo.

"Ha sido raro. Inesperado llegar a esta situación. Siento felicidad porque era muy difícil. Hoy el equipo ha perdido, pero hasta el gol ha dado una versión increíble de lo que es pelear, matarse y dejarlo todo. No puedo reprocharlo todo. Al final ha bajado el Girona que el año pasado jugaba Champions. Eso demuestra lo que ha sido esta Liga",agregó.

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Además, reconoció que el último minuto del choque ante el Getafe fue muy complicado. No sabían si estaban salvados porque el choque del Girona no había terminado y confirmó que deseó que su duelo no terminara antes que el de Montilivi.

"Los jugadores no me entendían, me tomaban por loco. He intentado acabar el partido un minuto más para no acabar antes. El último minuto ha sido duro. Creo que el día de hoy, a todo lo que es el cuerpo técnico, los jugadores, es lo mejor que nos podía pasar. Es un crecimiento tremendamente grande para la plantilla volver a valorar todo y saber que hasta que las matematicas no entran, las ligas no están acabadas", señaló.

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"He sentido mucha felicidad. Me he ido a sentar en el banquillo y estar solo. Parar un segundo porque han sido 90 minutos muy extremos. Al final en esta vida podemos estar enfadados por lo que no tenemos o felices por lo que tenemos. Tomé el segundo camino y estoy encantado porque nos hemos salvado", añadió.

Por último, preguntado por si ha perdido crédito por los últimos resultados, reflexionó sobre su equivocación de no haber amarrado la salvación: "Sé lo que hago todos los días y lo que nos dejamos, la vida. ¿Si he perdido crédito? No puedo hacer más que estar todos los días en Tajonar y trabajar. Hay que valorar mañana. Hasta hace dos partidos estábamos hablando de Europa. Ahí cometí un error, dimos por hecha la salvación. Ahí nos equivocamos de hacer partidos donde no nos valían los empates. Si hubiésemos mandado otro mensaje, cerrar la salvación, no habríamos acabado mal", concluyó. EFE

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