Espana agencias

Mbappé asegura su liderato como máximo goleador de LaLiga

Guardar
Google icon

Madrid, 23 may (EFE).- A falta del partido de este domingo entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, Kylian Mbappé aseguró su liderato de la tabla de goleadores, con su vigésimo quinto tanto de esta temporada en LaLiga EA Sports, dos más que Vedat Muriqi (Mallorca), que finaliza segundo, pero con el descenso a LaLiga Hypermotion.

Su derechazo en el minuto 51 del duelo contra el Athletic Club reforzó su condición, sin posibilidades reales para que nadie altere ya su condición de mejor anotador del curso.

PUBLICIDAD

La tercera plaza corresponde a Ante Budimir, de Osasuna, con 17 aciertos.

- Clasificación tras 37 jornadas:

PUBLICIDAD

- Con 25 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 23 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 17 goles: Budimir (CRO) (5p) (Osasuna)

- Con 16 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Vinicius (BRA)(3p) (Real Madrid)

- Con 15 goles: Ferran Torres (Barcelona); Oyarzabal (6p) (Real Sociedad)

- Con 14 goles: Toni Martínez (Alavés); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (4p) (Celta).

- Con 13 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona)

- Con 12 goles: Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 11 goles: Lucas Boyé (ARG) (3p) (Alavés); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Espí (Levante).

- Con 10 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) (Betis); De Frutos (Rayo Vallecano); Akor Adams (NGR) (2p) (Sevilla); Hugo Duro (1p) (Valencia); Moleiro y Gerard Moreno (2p) (Villarreal).

- Con 9 goles: Jutglá (Celta); André Silva (POR) (2p) (Elche); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Viñas (1p) (Oviedo); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Rashford (ING) (Barcelona); Antony (BRA) y Fornals (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Kike García (1p) (Espanyol); Guedes (POR) (Real Sociedad)

- Con 7 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Iván Romero y Etta Eyong (CMR) (1 con el Villarreal) (Levante); (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Pépé (CIV) (Villarreal).

- Con 6 goles: Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Fermín (Barcelona); Carlos Romero (Espanyol); Arambarri (URU) (2p) y Satriano (URU) (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Víctor Muñoz (Osasuna); Ilyas Chaira (Oviedo); , Bellingham (ING) y Gonzalo García (Real Madrid); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Ramazani (BEL) (1p) (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 5 goles: Nico González (ARG) (Atlético de Madrid); Iago Aspas (2p) y Swedberg (SUE) (Celta); Roberto (1p) (Espanyol); Ounahi (1p) (MAR) y Stuani (URU) (2p) (Girona); Sergio Camello (Rayo Vallecano), Fede Valverde (URU) (Real Madrid); Djibril Sow (SUI) (Sevilla).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Sancet (2p) e Iñaki Williams (1p) (Athletic); Lookman (NIG) (1p) (Atlético Madrid); Ruibal (Betis); Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Pablo Torre (Mallorca); Reina (MAR) (Oviedo); Álvaro García y Alemao (BRA) (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Carlos Soler (Real Sociedad); Isaac (Sevilla); Diego López y Guido Rodríguez (ARG) (Valencia); Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 3 goles: Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Araujo (URU) (Barcelona); Bakambu (CGO) (Betis); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso y Luis Vázquez (ARG) (Getafe); Joel Roca (Girona); Losada y Dela (1p) y Arriaga (HON) (Levante); Manu Morlanes (Mallorca); Isi (2p) y Nteka (ANG) (Rayo Vallecano); Barrenetxea y Sucic (CRO) (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED), Javi Guerra, Sadiq y Luis Rioja (NIG) (Valencia); Comesaña y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 2 goles: Ibrahim Diabate (CIV), Tenaglia (ARG) y Antonio Blanco (Alavés); Berenguer, Paredes y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Gallagher (ING), Nahuel Molina (ARG) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal, Joao Cancelo (POR) y Pedri (Barcelona); Bellerín y Lo Celso (ARG) (Betis); Pablo Durán, Carreira, Ilaix Moriba, Javi Rueda (Celta); Febas, Héctor Fort y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p), Dolan (ING) y Pol Lozano (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Arnau y Lemar (FRA) (Girona); Víctor García (Levante); Pablo Torre, Virgili, Mascarell (Mallorca); Rubén García y Catena (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN),'Pacha' Espino (URU), Pathé Ciss (SEN), Fran Pérez, Lejeune (FRA) (Rayo Vallecano); Asencio, Huijsen, Militao (BRA) y Carreras (Real Madrid); Take Kubo (JPN) y Jon Martín (Real Sociedad); Maupay (FRA), Peque, Oso, Kike Salas y Gudelj (SRB) (Sevilla); Comert (TUR), Pepelu (1p) (Valencia); Oluwaseyi (CAN), Alfon (Villarreal).

- Con 1 gol: Denis Suárez, Guevara, Rebbach (ALG), Ángel Pérez y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Vivian, Nico Serrano y Rego (Athletic); Iker Luque, Miguel Cubo, Barrios, Boñar y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG), Álvaro Fidalgo, Marc Roca, Isco (1p) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román, Fer López, Jutglá y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Affenbruger (AUT), Pedrosa, John Donald, Diang, Adam, Bigas, Gonzalo Villar, Marc Aguado, Tete Morente, Cepeda (CHI), Víctor Chust (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Jofre, Terrats, Edu Expósito, Pickel (CON) (Espanyol); Uche (NGR), Duarte, Juanmi, Kiko Femenía, Zaid Romero (ARG), Luis Milla y Juan Iglesias (Getafe); Witsel (BEL), Hugo Rincón, Echeverri (ARG), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Carlos Álvarez, Matturro (URU), Brugué, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder (Mallorca); Rosier (FRA), Iker Benito, Bretones, Osambela, Kike Barja y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB), Costas y Carmo (Oviedo); Chavarría y Óscar Valentín (Rayo Vallecano); Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Rüdiger (ALE), Tchouameni (FRA) y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Odriozola, Aramburu, Aihen Muñoz y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Sergi Cardona, Batista Mendy (FRA), Carmona y Andrés Castrín (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán (Valencia); Mouriño (URU), Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal); Vitor Reis (Girona, contra Celta); Rafa Marín (Villarreal, contra Alavés); Manuel Ángel (Real Madrid, contra Elche); Pau Navarro (Villarreal, contra Girona); Sivera (Alavés, contra Real Sociedad); Caleta-Car (Real Sociedad, contra Alavés); Gorotxategi (Real Sociedad, contra Getafe); Jeremy Toljan (Levante, contra Osasuna), Tárraga (Valencia, contra Real Sociedad). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Flotilla Global Sumud (GSF) acusa a la Ertzaintza de copiar la brutalidad de Israel

Infobae

Marrero: "Tenemos que aprender de este año de cara a la siguiente temporada"

Infobae

Carlos Espí: "Lo mejor de mi carrera, es increíble y muy bonito”

Infobae

Russell sale primero, delante de Antonelli, en Montreal; Sainz decimoquinto y Alonso el 19

Infobae

Kike Barja: "No podemos acabar así la temporada y hacer sufrir así a la gente"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Israel ironiza con la detención de cuatro activistas de la Flotilla en su regreso a Bilbao: “Exigimos explicación al Gobierno español”

Los activistas de la Flotilla regresan a España con incidentes y cuatro detenidos por desobediencia en su llegada a Bilbao

El informe de la UDEF del ‘caso Zapatero’ sitúa al expresidente y sus hijas como “principales beneficiarias” de la trama

Renovado el acuerdo de las bases militares de Rota y Morón: Donald Trump tendría que avisar con seis meses de antelación si decide romper el pacto

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

ECONOMÍA

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

El aceite de cocina usado podría ser la solución a la falta de combustible para aviones en España y Europa

La surrealista oferta de piso en el centro de Madrid: 120.000 euros por una vivienda de 11 metros cuadrados donde puedes “bañarte de cuclillas”

Andbank, el banco que planta cara a Florentino y respalda a Riquelme para la presidencia del Real Madrid

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

DEPORTES

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Enrique Riquelme acude al Santiago Bernabéu con la camiseta de Dani Carvajal: “Se vienen dos semanas interesantes”

El FC Barcelona vence 4-0 al Olympique de Lyon en la final de la Champions League femenina y logra el póker de títulos

Enrique Riquelme presenta su candidatura para presidir el Real Madrid: “Después de 20 años, se va a poder votar”

FC Barcelona-Olympique de Lyon: Doblete de Salma en la final de la Champions League femenina para dar póker al Barça