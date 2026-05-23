Marrero: "Tenemos que aprender de este año de cara a la siguiente temporada"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- El portero del la Real Sociedad Unai Marrero ha afirmado este sábado tras empatar contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-1) que el equipo debe "aprender de este año de cara a la siguiente temporada" y empezar con buena dinámica.
El futbolista, en declaraciones a DAZN, ha se ha mostrado "orgulloso" del año que ha firmado el equipo. "Queríamos acabar con buen sabor de boca, pero no ha podido ser. El Espanyol ha apretado", ha comentado.
Preguntado por su actuación bajo palos, el guardameta ha confesado que está "contento" por su papel y por su debut liguero. "Ha salido un buen partido", ha apuntado. Marrero, con paradas destacadas, ha sido nombrado MVP (jugador más valioso). EFE
