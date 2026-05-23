Los gallegos de la flotilla llegan a Compostela entre vítores y prometen que habrá "otra"

Santiago de Compostela, 23 may (EFE).- Los siete activistas gallegos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han regresado este sábado a Santiago de Compostela, donde han sido recibidos con flores y vítores por más de un centenar de personas, y han advertido de que volverán a intentar romper el bloqueo marítimo que Israel mantiene sobre Palestina.

"No nos van a parar. Va a haber otra flotilla. Va a haber otra flotilla y vamos a estar ahí", ha clamado, al final de un breve discurso, la abogada Sandra Garrido, que ya formó parte de una expedición anterior que el ejército israelí también interceptó en aguas internacionales antes de que cumpliesen su misión.

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Los siete gallegos integrantes de la flotilla, Alberte Pagán Vázquez, Ana Fuentes Rey, Andrea Morales Ramos, Benito González Rodríguez, Duarte Ferrín Iglesias, Xurxo Porritt Lueiro y la citada Sandra Garrido, han llegado cerca de las once de la noche a Santiago de Compostela en un tren procedente de Madrid que se ha retrasado cerca de media hora.

A su llegada a la capital gallega han sido recibidos por una amplia comitiva de personas que les han brindado abrazos, aplausos y flores y de la que han formado parte familiares, vecinos, personas residentes en Galicia de origen palestino y miembros de partidos políticos y de la sociedad civil, incluida la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín.

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Muchos de los presentes aguardaban el regreso de los activistas desde más de una hora antes de la llegada del tren y portaban pancartas en las que podían leerse mensajes de apoyo a la flotilla y contrarios al genocidio en Gaza, banderas palestinas y 'kufiyas', el tradicional pañuelo bordado de esta región.

Sandra Garrido ha ejercido como portavoz de los siete activistas para agradecer el fuerte apoyo recibido por parte de la población, que ha considerado clave para su pronta liberación, y, aunque no ha detallado los abusos cometidos por las fuerzas militares israelíes, sí ha condenado el trato vejatorio que les fue dispensado.

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En todo caso, ha insistido en que lo sufrieron "no es la mínima parte" de lo que tienen que afrontar los miles de presos palestinos en cárceles israelíes; por lo que ha llamado a "seguir en las calles" haciendo "ruido" para acabar con este tipo de abusos.

A diferencia de en el País Vasco, donde se produjeron enfrentamientos con la Ertzaintza a la llegada de los integrantes de la flotilla al aeropuerto de Bilbao, la recepción en Santiago de Compostela ha discurrido con total normalidad y sin presencia de efectivos policiales; aunque Garrido ha aludido a estos incidentes.

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"Venimos ahora de Bilbao. En la entrada justo de la flotilla, en un recibimiento como este, hubo una carga policial brutal. Parecía que volvíamos a Israel y fue precisamente porque quieren criminalizar a la sociedad civil organizada. Quieren criminalizar este movimiento de solidaridad pacífica, de denuncia de un Estado genocida", ha sostenido la abogada.

La Global Sumud Flotilla partió el pasado mes de abril con dirección a Palestina con el objetivo de romper el bloqueo marítimo impuesto por el Estado de Israel sobre este territorio.

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No obstante, las embarcaciones participantes fueron interceptadas por fuerzas israelíes en aguas internacionales, tras lo que fueron llevadas a tierra y luego deportadas de vuelta a España vía Turquía.

En total, más de quinientas personas han participado y sido detenidas como parte de este operativo para denunciar las condiciones de carestía vigentes en los territorios palestinos, los abusos y la violencia sistemáticos empleados por el Estado de Israel y las continuas vulneraciones de derechos humanos en la zona.

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Los siete activistas gallegos participantes en la Global Sumud Flotilla comparecerán ante la prensa el próximo lunes 25 de mayo en una librería de la capital gallega para dar más detalles de su cautiverio y atender las preguntas de los medios. EFE

(foto)

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