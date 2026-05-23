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La Flotilla Global Sumud (GSF) acusa a la Ertzaintza de copiar la brutalidad de Israel

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Bilbao, 23 may (EFE).- La Flotilla Global Sumud (GSF) ha expresado su "profunda indignación y condena" por la "violenta agresión" de la Ertzaintza contra varios de sus activistas este sábado a su llegada al Aeropuerto de Bilbao, y ha acusado a la policía vasca de emplear "las mismas tácticas brutales normalizadas por las doctrinas de seguridad israelíes".

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas en el transcurso de los incidentes registrados a primera hora de esta tarde a la llegada de los activistas de la delegación vasca de la Flotilla.

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Según el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

GSF ha denunciado en un comunicado que cuando un familiar que esperaba en la terminal de llegadas intentó cruzar una barrera para abrazar a sus seres queridos, la Ertzaintza respondió "de forma repentina e impactante con violencia".

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Según el relato de La Flotilla, entre los "atacados y golpeados" por la policía vasca se encontraban personas que acababan de ser dadas de alta de centros médicos para volar a sus casa, "con graves y dolorosas lesiones sufridas durante su cautiverio en Israel, tras haber sido secuestradas ilegalmente en aguas internacionales europeas".

Lo ocurrido en el aeropuerto, a juicio de esta organización, "no es un caso aislado de mala gestión policial local; es una escalofriante demostración de la represión global interconectada".

Así, considera que Israel "ha exportado su violencia estructural directamente al corazón del País Vasco", y recuerda que la Ertzaintza ha mantenido "estrechos vínculos históricos de suministro, contratos comerciales y entrenamiento táctico con empresas de seguridad privada israelíes, incluidas Guardian Defense & Homeland Security e ISDS, entidades dirigidas por exmilitares y agentes de inteligencia israelíes".

"Supervivientes con fracturas y traumas similares fueron recibidos por la policía regional (Ertzaintza), que empleó las mismas tácticas brutales normalizadas por las doctrinas de seguridad israelíes y por países de todo el mundo cómplices de las atrocidades de Israel", ha denunciado La Flotilla.

GSF exige una investigación internacional "inmediata e independiente sobre la violencia coordinada" desatada en el aeropuerto de Bilbao, que examine explícitamente "cómo las fuerzas autónomas regionales iniciaron estas brutales palizas y cómo la policía paramilitar estatal facilitó las detenciones arbitrarias de supervivientes traumatizados".

Finalmente, reclama la rescisión inmediata de todos los contratos de seguridad, vigilancia y tácticas entre las instituciones vascas y las empresas de seguridad israelíes. EFE

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EFE

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