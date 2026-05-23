Kike Barja: "No podemos acabar así la temporada y hacer sufrir así a la gente"

Getafe (Madrid), 23 may (EFE).- Kike Barja, futbolista de Osasuna, aseguró este domingo, después de conseguir una salvación agónica en el Coliseum tras perder 1-0 ante el Getafe, que su equipo no puede terminar la Liga con cinco derrotas seguidas y que no tendría que haber hecho sufrir a su afición.

"Sensación como futbolista dividida. Mucha gente detrás ayer apoyándonos. 5.000 personas en El Sadar. Hemos acabado la temporada de la peor manera posible con cinco derrotas seguidas. Puede ser un aprendizaje porque hay que guardar mucho respeto a la categoría. La realidad es que si te relajas vas para el hoyo. Creo que hay que reflexionar mucho", señaló en Movistar Plus.

"Creo que la primera parte hemos estado al nivel que queríamos. Hemos visto el nivel de Osasuna que queríamos ver aquí. Pero nos ha pasado mucho que encajemos gol. Teníamos que haber dejado la puerta a cero. Seguro que este es un mensaje que nos manda la vida. Cometimos un error, pero históricamente se decía que con 42 puntos se estaba salvado. La realidad es que se ha dado como se ha dado. Hay que asumirlo y pedir disculpas de corazón. No podemos acabar así la temporada y hacer sufrir así a la gente. No tenemos equipo para eso", agregó.

Por último, no habló sobre su posible renovación: "El tema se paró por la situación del equipo. La continuidad en Primera quedó en primer plano", finalizó. EFE

