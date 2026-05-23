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Hancko: “Jugarlo casi todo me sorprendió, me gané la confianza de Simeone”

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Majadahonda (Madrid), 23 may (EFE).- David Hancko, defensa del Atlético de Madrid, expresó este sábado que le ha sorprendió jugar “casi todo” en su primera temporada en el conjunto rojiblanco, consideró que se ganó la “confianza” de Diego Simeone, su técnico, y manifestó que le impresionó Pablo Barrios, al que calificó como un futbolista “increíble”.

Para él, su fichaje por el club rojiblanco fue “un desafío”. “Con la ayuda de todo el mundo que trabaja en el club pude integrarme muy bien en el equipo. Llegar a jugarlo casi todo es algo que me sorprendió, además de demostrar que pertenezco a este club y que tengo el gran apoyo de mis compañeros”, repasó en la ‘Pregunta de Mahou’, según recoge la empresa en un comunicado.

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Y habló de Diego Simeone: “Las expectativas que tiene de todos son jugar cada partido al cien por cien. Tal vez hubo algunos partidos donde sentí que jugué bien, pero él siempre intenta encontrar dos o tres cosas para hacerme mejorar. Siento que me gané su confianza”.

Entre sus mejores momentos del curso, el central eslovaco destacó su primer gol con el conjunto rojiblanco ante el PSV Eindhoven, en el 2-3 de la fase inicial de la Liga de Campeones, y las actuaciones durante los duelos contra el Betis, en el 0-5 de los cuartos de final de la Copa del Rey, y en el 4-0 al Barcelona, en la ida de las semifinales de la misma competición. “Fue increíble estar en el campo ese día”, resaltó.

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Hancko destacó a su pareja habitual en el centro de la defensa, Marc Pubill. “Creo que nos ayudamos mucho los dos. No quiero decir que le ayudé con la experiencia que yo ya tengo, porque la forma en la que Marc llegó al vestuario fue increíble. Muchos de los chicos ya lo pudieron ver antes de los entrenamientos cuando no estaba jugando y ya sabíamos que podía ser especial. Le doy todo el mérito de cómo lo ha manejado”, remarcó.

Y admitió que el jugador que más le impresionó fue Pablo Barrios: “Cuando lo vi en los entrenamientos y en los partidos pensé que era increíble. Estamos tristes de que la segunda mitad de la temporada no saliera como él quería. Cuando mis amigos me preguntan quién me sorprende más del equipo siempre digo que él porque es un jugador muy especial”.

El Atlético acaba Liga EA Sports este domingo, con el tercer puesto en juego, frente al Villarreal. “Ganar sería un buen cierre para la temporada y asegurarnos la tercera plaza. Necesitamos estar sólidos defensivamente. Si somos realmente buenos en defensa tendremos nuestras oportunidades y podremos ganar”, afirmó. EFE

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EFE

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