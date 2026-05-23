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2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

El gobierno noruego ha iniciado un programa de preparación civil y militar que incluye el aumento del personal de defensa, la creación de reservas alimentarias y nuevas infraestructuras

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Noruega ha declarado 2026 como el año de la “defensa total” por el aumento de la tensión internacional y la percepción de que el país debe estar preparado para afrontar cualquier crisis grave, incluida la posibilidad de un conflicto armado con Rusia. A mediados de 2025, el jefe de la inteligencia noruega - Nils Andreas Stenønes - dijo (durante el evento “Ataques híbridos contra Noruega: ¿estamos en guerra?”) que la “principal amenaza para la seguridad” noruega es Rusia, que está “en constante conflicto con occidente”.

La invasión rusa de Ucrania, en 2022, cambió radicalmente el panorama de seguridad en Europa. Este año, el Gobierno noruego ha puesto en marcha un plan que involucra a todas las áreas del Estado y la sociedad y que responde a una consigna: “Todo Noruega protege todo Noruega”.

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Una estrategia de defensa que implica a toda la sociedad noruega

La estrategia de “defensa total” implica la movilización de las Fuerzas Armadas, las administraciones públicas, el sector privado, las organizaciones voluntarias y la ciudadanía para actuar de forma coordinada ante emergencias, amenazas híbridas, ciberataques y, en última instancia, una guerra. Según explican fuentes oficiales a la AFP, el concepto parte de que la seguridad nacional no puede depender solo del ejército, sino que requiere la implicación de toda la sociedad.

Uno de los ejes de la nueva política es la revisión de la red de refugios antiaéreos. En la actualidad, existen cerca de 18.600 refugios en el país, suficientes para proteger a menos del 50% de la población, que supera los 5,6 millones de habitantes. “Bastantes de ellos necesitan ser renovados. Se construyeron durante la Guerra Fría. Son húmedos. Son antiguos”, explica Oistein Knudsen, jefe de la Defensa Civil, en declaraciones recogidas por la AFP.

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El Ejecutivo noruego, miembro de la OTAN, planea restablecer la obligación de dotar de refugios a los nuevos edificios de gran tamaño, una exigencia legal eliminada en 1998 tras el fin de la Guerra Fría. El objetivo ahora no es construir infraestructuras avanzadas, sino garantizar la protección básica de la población ante riesgos como el uso de drones en conflictos actuales. “Mis colegas ucranianos están librando una guerra existencial en su propio territorio, y aun así se toman el tiempo de compartir sus experiencias. Y solo escuchar lo que están viviendo, los ataques a la población civil, lo que significa operar como fuerza de defensa civil en tiempos de guerra, esas experiencias son invaluables”, expresó Knudsen.

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán. Ministerio de Defensa de Rusia.

El “modo de defensa total” se articula en torno a un paquete de cien propuestas incluidas en un documento oficial aprobado por el Gobierno. Entre ellas, figura el aumento en un 50% del personal de la Defensa Civil, hasta alcanzar los 12.000 efectivos; la creación de consejos locales de preparación en todos los municipios; y el objetivo de llegar a una autosuficiencia alimentaria del 50 % para 2030.

También se aconseja a los hogares almacenar víveres y suministros para siete días. “Durante muchas décadas hemos disfrutado en Noruega del lujo de poder destinar nuestros recursos a otras cosas. Cuando la situación de seguridad se deterioró, nos dimos cuenta de que hay varias cosas que debemos hacer para asegurar que nuestra preparación contemple también la guerra en el peor de los casos”, declaró Kristine Kallset, secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad Pública, a la AFP.

El contexto internacional resulta determinante. El propio primer ministro Jonas Gahr Støre advirtió en su discurso de Año Nuevo que “la guerra podría volver a Noruega”, justificando que su gobierno haya decidido invertir 115.000 millones de coronas noruegas adicionales (unos 10.285 millones de euros) en defensa durante la próxima década. Esta cantidad permitirá adelantar la creación de una brigada en Finnmark, aumentar la producción de munición y mejorar infraestructuras críticas. El objetivo es alcanzar el 3,5% del presupuesto nacional recomendado por la OTAN en 2035. “Es importante para nuestra seguridad. Después de que presentamos el plan, el mundo se ha vuelto más impredecible y la situación de seguridad, más grave. Ahora hacemos los cambios necesarios en el plan para lograr un desarrollo más efectivo de nuestra capacidad defensiva”, dijo Støre, según EFE.

El plan contempla, además, el refuerzo de la ciberseguridad mediante un esquema de colaboración público-privada y la elaboración de una estrategia nacional en este ámbito. También se prevé la creación de reservas de grano para tres meses antes de 2029, el control de la titularidad de propiedades estratégicas y el refuerzo de la seguridad marítima en cooperación con las Fuerzas Armadas.

Combate con frío extremo en Noruega y misiones nocturnas con fuego real. El ejercicio ‘Cold Response 26′ en el que participó el Ejército de Tierra (Ministerio de Defensa)

La gestión de crisis, un desafío multidisciplinar

El documento oficial presentado por el gobierno noruego amplía el papel de las organizaciones voluntarias, que pasarán a ser integrantes obligatorios de los consejos de preparación y recibirán un aumento de financiación de 100 millones de coronas (unos 9.327.923 de euros) en los próximos ocho años. El documento reconoce a entidades como la Cruz Roja Noruega, Norwegian People’s Aid y Norske Kvinners Sanitetsforening como socios esenciales en la estrategia de defensa.

Jarle Lowe Sorensen, experto en gestión de crisis de la Universidad del Sur de Noruega, explicó a la AFP que “el panorama actual de amenazas - ya sea la crisis climática, la rivalidad entre superpotencias, la guerra en Ucrania, Oriente Medio o las pandemias - es mucho más interdisciplinario que hace 20 años. Vamos por buen camino en términos de preparación… pero existen mecanismos burocráticos, legales y organizativos que a menudo dificultan el funcionamiento adecuado del sistema y evitan que todo encaje de manera realmente óptima”.

El despliegue del plan será visible este mismo año, en el que se intensificarán los ejercicios conjuntos y simulacros entre las Fuerzas Armadas, las instituciones civiles y la población. Entre las actividades figuran el ejercicio militar Cold Response 2026 (llevado a cabo del 9 al 19 de marzo de este año con el objetivo de reforzar la cooperación nórdica), y la Semana Nacional de Autopreparación (que tendrá lugar del 26 de octubre al 1 de noviembre y está coordinada por la Dirección DSB con el objetivo de reforzar la resiliencia ciudadana ante situaciones de emergencia). Según datos de la Defensa Civil, el 37% de los noruegos ha reforzado su preparación en el último año, si bien solo el 21% teme que se produzca una guerra en el país en los próximos cinco años.

En las calles de Oslo, la reacción ante las nuevas medidas es dispar. Algunos ciudadanos han comenzado a preparar kits de emergencia y reservas de suministros, mientras que otros confían en las redes de apoyo comunitario como principal recurso en caso de crisis. Por el momento, nada indica que Noruega vaya a convertirse en un nuevo frente, pero el aumento de la vigilancia y la planificación preventiva muestran que el país no quiere dejar nada al azar ante un futuro incierto.

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