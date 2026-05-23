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El peruano Ignacio Buse gana en Hamburgo su primer título ATP contra Tommy Paul

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Redacción Deportes, 23 may (EFE).- El tenista peruano Ignacio Buse resolvió con solvencia (7-6, 4-6, 6-3) la final del torneo ATP 500 de Hamburgo contra el estadounidense Tommy Paul para hacerse con el primer título ATP de su carrera.

Es, además, el cuarto peruano en la historia en levantar un trofeo del Tour ATP, después de Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna.

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Buse, que solo había perdido un set en todo el torneo, empezó sufriendo contra Paul, cuya mejor clasificación histórica en el 'ranking' ATP fue octavo, en 2025. El primer set estuvo muy igualado y tuvo que llegar hasta la muerte súbita, en la que el peruano necesitó de hasta tres puntos de set para llevarse la manga.

El segundo set se le puso de cara a Paul desde el principio, ya que forzó dos roturas de servicio de Buse en sus dos primeros turnos de saque. Le costó rematar, pero finalmente puso la igualdad en el marcador tras endosar a su rival un 6-4.

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Todo quedaba por resolver en el tercer y definitivo set. Y Buse apenas titubeó. Llegó a ponerse 5-1 con ventaja de saque y, aunque la desperdició, solo le hizo falta un punto de partido para llevarse el torneo.

Buse, que llegó al cuadro principal de Hamburgo desde las rondas clasificatorias y a este encuentro en el puesto 57 de la clasificación ATP, ya había dejado por el camino, entre otros, al italiano Flavio Cobolli, cuarto cabeza de serie de la competición y defensor del título. El peruano, de apenas 22 años, disputaba su primera final como profesional.

Además, tras haber derrotado a nombres como el checo Jakub Mensik o el francés Ugo Humbert, 34 del mundo, en octavos y cuartos de final, respectivamente, será el número 31 del mundo tras este torneo, la mejor clasificación de su carrera.

Será el cuarto jugador sudamericano mejor colocado en el 'ranking' ATP tras los argentinos Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo y el brasileño Joao Fonseca. EFE

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EFE

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