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Sumar denuncia "la represión policial" a la llegada de miembros de la flotilla a Euskadi

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Bilbao, 23 may (EFE).- Sumar Mugimendua ha denunciado "la represión policial" de la Ertzaintza en los incidentes registrados a la llegada de activistas de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Loiu (Bizkaia), en los que agentes de dicho cuerpo han detenido a cuatro personas.

En una nota, Sumar Mugimendua ha considerado que es "intolerable que personas perseguidas, retenidas y violentadas por el Estado genocida de Israel sean recibidas en Euskadi con cargas, identificaciones y detenciones".

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Para dicha formación, la intervención policial ha sido "desproporcionada, con uso de porras y detenciones, en un contexto de bienvenida y apoyo popular a quienes acababan de regresar tras sufrir violencia, privación de libertad y vulneraciones de derechos por parte de las fuerzas israelíes".

Sumar Mugimendua ha exigido la liberación inmediata de los detenidos, la retirada de cualquier sanción y "la depuración de responsabilidades políticas y policiales hasta sus últimas consecuencias".

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La formación ha anunciado que va a solicitar la comparecencia del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, en el Parlamento vasco para que dé explicaciones sobre la actuación policial y ha pedido una investigación exhaustiva e independiente "porque golpear la solidaridad con Palestina no puede quedar impune", ha sostenido.

Según ha considerado, la investigación interna anunciada por la propia Ertzaintza "no puede convertirse en un mecanismo de cierre corporativo ni en una vía para diluir responsabilidades ante unos hechos de extrema gravedad democrática". EFE

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EFE

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