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Jonas Vingegaard: "El plan era justo lo que hemos hecho"

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Redacción Deportes, 23 may (EFE).- El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) reconoció que "el plan" de su equipo era justo lo que ejecutaron sobre la carretera, tras imponerse en la decimocuarta etapa del Giro de Italia, de 133 kilómetros, disputada entre Aosta y Pila, y hacerse con el maillot rosa de líder.

"Es algo que realmente quería, estoy muy contento y orgulloso después de ver cómo ha corrido mi equipo hoy. Hemos dicho que íbamos a controlar desde el principio y lo hemos hecho, ha sido impresionante. El plan era justo lo que hemos hecho, ir cada vez más rápido", añadió.

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Agradeció especialmente la labor de Davide Piganzoli, encargado del último relevo en la subida a Pila: "Él ha hecho el hueco con casi todos mis competidores, yo ya casi no tenía que atacar, lo que es obviamente bueno. Estoy contento con cómo están corriendo todos mis compañeros de equipo, han sido muy fuertes hoy y están supermotivados, me hacen sentir orgulloso y me alegro de poder devolvérselo".

El danés se ha impuesto en las tres etapas montañosas disputadas hasta el momento en el Giro, con finales en el Blockhaus, Corno alle Scale y ahora Pila. "Hoy ha sido muy duro, mucha subida, pero creo que me convenía. Vas a tope hasta la meta y es una subida difícil, así que creo que todo el mundo ha estado al límite. Yo también", comentó, sobre el perfil de la etapa.

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Es la primera vez en su carrera que el doble campeón del Tour de Francia consigue vestirse de rosa. "Es claramente nuevo. El maillot rosa es uno de los más especiales en el ciclismo y algo que me pone feliz. Es algo con lo que he soñado, muchos jóvenes sueñan con ello. Es muy especial para mí y para el equipo. El más grande es el del Tour, obvio, pero para mí el segundo es el del Giro", apuntó.

Vingegaard fue recortando tiempo poco a poco a Afonso Eulálio (Bahrain), líder hasta este sábado, durante la segunda semana de carrera, pero le metió dos minutos y 49 segundos en una sola jornada.

Sin embargo, no se confía: "Quedan todavía tres etapas de montaña muy duras en la última semana, todavía no ha terminado y cualquiera puede tener un mal día, así que tenemos que seguir concentrados y seguir luchando por este maillot. Sería un sueño para mí llevarlo en Roma". EFE

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EFE

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