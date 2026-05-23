Enrique Riquelme presenta la documentación para optar a presidencia Real Madrid

Madrid, 23 may (EFE).- Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, entregó este sábado la documentación requerida para confirmar su candidatura a la presidencia del Real Madrid, que tendrá que ser aprobada por la junta electoral para continuar con el proceso.

El empresario alicantino acudió a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas pasadas las 17.30 horas CET (-2 GMT) del último día para presentar dichos documentos, dos días después de mostrar por carta su disposición de presentarse a las elecciones.

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Tras esto, será la junta electoral la que dictamine, en base a los estatutos sociales del Real Madrid y las normas electorales, si la documentación cumple o no los requisitos para ser candidato a la presidencia del club. Un proceso de análisis que durará, como mucho, 24 horas.

En caso de admisión, como ya ocurrió durante la mañana de este sábado con la liderada por el actual presidente, Florentino Pérez, se iniciará la campaña electoral y se fijará una fecha para las elecciones, con un margen estimado de 15 días.

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Si esto ocurre serían las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid desde 2006, en las que Ramón Calderón se impuso con el 29,8% de los votos sobre Juan Palacios, ya que desde el inicio de la segunda etapa de Florentino Pérez, en 2009, no ha concurrido otro candidato. EFE