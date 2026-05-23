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Sumar denuncia "la represión policial contra la solidaridad con Palestina" y exige a Zupiria "explicaciones inmediatas"

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Sumar Mugimendua ha denunciado "la represión policial contra la solidaridad con Palestina", tras la detención de cuatro personas en el aeropuerto de Loiu durante el recibimiento a integrantes de la Global Sumud Flotilla, y ha exigido al consejero de Seguridad del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, "explicaciones inmediatas".

En un comunicado, Sumar ha denunciado "la actuación represiva" de la Ertzaintza contra los miembros de la Global Sumud Flotilla y las personas que habían acudido al aeropuerto a "expresar su solidaridad con Palestina". Según ha remarcado, "es intolerable que personas perseguidas, retenidas y violentadas por el Estado genocida de Israel sean recibidas en Euskadi con cargas, identificaciones y detenciones".

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A su entender, "las imágenes y testimonios conocidos evidencian una intervención policial desproporcionada, con uso de porras y detenciones, en un contexto de bienvenida y apoyo popular a quienes acababan de regresar tras sufrir violencia, privación de libertad y vulneraciones de derechos por parte de las fuerzas israelíes".

Sumar Mugimendua considera que "la actuación de la Ertzaintza no puede tratarse como un exceso aislado, sino como una respuesta desproporcionada, autoritaria e incompatible con una gestión democrática del espacio público, del derecho a la protesta y de la solidaridad internacionalista".

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"Reprimir la solidaridad con Palestina no es una cuestión de orden público: es una decisión política. Y en un momento histórico marcado por el genocidio, el apartheid, la ocupación y la impunidad de Israel, toda institución que golpea, detiene o criminaliza a quienes se movilizan contra la barbarie se coloca, sin excusas, en el lado infame de la historia", ha denunciado.

Desde Sumar Mugimendua han exigido "la liberación inmediata" de las personas detenidas, la retirada de cualquier sanción y "la depuración de responsabilidades políticas y policiales hasta sus últimas consecuencias".

Según ha remarcado, "Euskadi no puede invocar su tradición democrática mientras permite que se reprima a quienes ejercen el derecho a la protesta y sostienen la solidaridad humanitaria frente a la vulneración sistemática de los derechos humanos".

INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

En este sentido, ha exigido al consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, "explicaciones inmediatas, transparencia absoluta y una investigación exhaustiva e independiente" porque "golpear la solidaridad con Palestina no puede quedar impune".

De este modo, ha señalado que "la investigación interna anunciada por la propia Ertzaintza no puede convertirse en un mecanismo de cierre corporativo ni en una vía para diluir responsabilidades ante unos hechos de extrema gravedad democrática".

Por ello, Sumar solicitará en el Parlamento Vasco la comparecencia del consejero de Seguridad para que dé explicaciones detalladas sobre el dispositivo desplegado en Loiu, las instrucciones impartidas, la cadena de mando activada y las actuaciones policiales que "derivaron en cargas y detenciones contra personas que ejercían pacíficamente su derecho a la protesta y a la solidaridad con Palestina".

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