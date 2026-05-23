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Despliegue de la Policía Nacional en Valladolid ante llegada masiva de deportivistas

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Valladolid, 23 may (EFE).- La Policía Nacional, en coordinación con la local y el Real Valladolid, hará mañana el mayor despliegue policial de toda la temporada en la capital vallisoletana ante el encuentro con el Deportivo de La Coruña (18.30 horas), que podría volver a Primera, pues se espera una llegada masiva de deportivistas, de los que sólo 1.057 tienen entrada.

En un comunicado, la Policía Nacional explicó que eso configura "un escenario complejo para la seguridad, ya que casi 2.000 personas permanecerán fuera del estadio o en sus alrededores durante el encuentro" y, además, entre los desplazados se prevé la presencia de miembros de la peña ultra Riazor Blues.

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Los aficionados del Deportivo llegarán a Valladolid en vehículos particulares y en más de 20 autobuses; y el Real Valladolid informó a la directiva del Deportivo para que traslade a su afición las medidas reforzadas de seguridad, entre ellas que no se permitirá el acceso a quienes porten entradas nominativas no verificadas con su Documento de Identidad y que no se abrirán taquillas para venta de entradas el día del partido.

Ante ese escenario, el operativo de la Policía Nacional se estructura en tres fases —antes, durante y después del encuentro— orientadas a garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el correcto desarrollo del evento deportivo.

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El dispositivo está orientado a garantizar la seguridad de todas las personas que acudan al encuentro y asegurar el correcto desarrollo del evento deportivo, apelando a la responsabilidad, la convivencia y el respeto entre aficiones.

El dispositivo contará con un amplio despliegue de la Policía Nacional, integrado por un número significativo de efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Esas unidades especializadas en orden público estarán presentes en el Estadio José Zorrilla y en diversos puntos de la ciudad; y además, según las mismas fuentes, habrá un refuerzo mediante unidades especializadas de paisano, orientadas a la detección temprana de riesgos y prevención de incidentes.

Asimismo, la Policía Municipal de Valladolid incrementará de forma notable sus efectivos y actuará de manera coordinada con la Policía Nacional, y habrá un incremento significativo de la seguridad privada del Real Valladolid, que trabajará de forma conjunta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se trata del mayor despliegue policial de la temporada en un partido del Real Valladolid, explicaron las mismas fuentes.

La Policía Nacional recordó que la normativa contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, establece sanciones económicas que van desde las infracciones leves: 150 a 3.000 euros, pasando por las infracciones graves: 3.000 a 60.000 euros y llegando a las infracciones muy graves: 60.000 a 650.000 euros.

Además, conllevaría la prohibición de acceso a recintos deportivos en el caso de las infracciones leves de 1 a 6 meses, en las graves de 6 meses a 2 años y las muy graves: 2 a 5 años.

Asimismo, recordó que no se permitirá el acceso a quienes porten armas u objetos peligrosos: bengalas, petardos, explosivos, productos inflamables o corrosivos, material ofensivo o discriminatorio; ni conductas violentas o intolerantes.

Además, se recuerda que, durante el encuentro, los espectadores deberán abstenerse de realizar actos violentos o alteración del orden, cánticos o consignas racistas, xenófobas o violentas, exhibición de símbolos violentos o intolerantes.

Así como lanzamiento de objetos, invasión del terreno de juego, uso de bengalas, petardos o explosivos, consumo de alcohol o drogas incumplir las condiciones de seguridad y no ocupar la localidad asignada o no mostrar la entrada cuando se requiera.

El incumplimiento implicará expulsión inmediata y posibles sanciones posteriores. EFE

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EFE

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