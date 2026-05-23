Camino Schmid cumple 100 años conectando puerto de Navacerrada con el valle de la Fuenfría

Madrid, 23 may (EFE).- La emblemática ruta de senderismo Camino Schmid, que conectan los albergues del Puerto de Navacerrada (Madrid) y el Valle de la Fuenfría (Segovia), en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, cumple cien años.

Esta ruta nació en 1926 gracias al montañero austríaco Eduardo Schmid Weikan quien trazó un recorrido para unir dos refugios, marcó los 6,5 kilómetros de distancia, salvando el muro de Siete Picos, y así se convirtió en uno de los primeros itinerarios señalizados en España.

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Fue a principios de siglo cuando nació la afición a esta práctica deportiva del senderismo con las primeras sociedades montañeras, como Twenty Club (1907) y Peñalara: Los Doce Amigos (1912), embrión de la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara.

Para conmemorar este centenario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descubierto una placa conmemorativa en presencia del embajador de Austria en España, Enno Drofenik, y otros miembros del cuerpo diplomático, recordando el inicio de la ruta, ha señalado el Ejecutivo regional en un comunicado.

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El Camino Schmid es una senda atraviesa un área protegida de alto valor ecológico en la ladera norte de Siete Picos, entre Madrid y Segovia, en uno de los macizos graníticos más destacados de la sierra, que cuenta con pino silvestre, matorrales, pastizales de montaña y superficies rocosas.

Desde aquí se adentra en Collado Ventoso, desde donde desciende hasta Los Corralillos, con una buena representación de pinares naturales y matorrales de alta montaña mediterránea, que constituyen comunidades vegetales exclusivas de la Sierra de Guadarrama. EFE

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