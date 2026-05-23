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Riquelme entrega esta tarde documentación de su candidatura a presidencia del Real Madrid

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Madrid, 23 may (EFE).- Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, entregará durante la tarde de este sábado toda la documentación requerida para confirmar su candidatura a la presidencia del Real Madrid, según informaron a EFE fuentes cercanas al empresario.

El empresario acudirá a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas para presentar la documentación a la junta electoral del club, que tendrá que dirimir, en un plazo máximo de 24 horas, si esta es admitida o no.

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En caso de admisión, como ya ocurrió durante la mañana de este sábado con la presentada por el actual presidente, Florentino Pérez, se iniciará la campaña electoral, y se fijará una fecha para las elecciones, con un margen estimado de 15 días.

Estas serían las primeras elecciones a la presidencia del club desde 2006, tras la salida de Pérez en su primera etapa (2000-2006). En estas, Ramón Calderón se impuso con el 29,8 % de los votos a Juan Palacios.

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Pérez comenzó su segundo mandato, el actual, el 1 de junio de 2009.

Entre los requisitos que ha de cumplir Enrique Riquelme para que se de esta circunstancia se encuentran los 187,2 millones de euros de aval, que corresponden al 15 % del presupuesto general de gastos del club, que llegó al récord de 1.248 millones de euros para la temporada 2025-2026.

Aval atado en los últimos días por parte del empresario y que tendrá que ser aprobado por la junta electoral, en base a los estatutos sociales y normas electorales del club. EFE

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EFE

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