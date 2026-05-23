Una mujer da a luz a una niña en plena calle en Palma asistida por viandantes

Palma, 23 may (EFE).- Una mujer de 31 años ha dado a luz a una niña en plena calle en Palma en la mañana de este sábado asistida por viandantes que han seguido instrucciones telefónicas tras avisar de la emergencia al 061.

Según ha informado el servicio de urgencias sanitarias, el suceso se ha producido poco antes de las 11.30 horas en la calle Cap de Formentor, en la zona de Son Roca-Son Ximelis.

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Tras el alumbramiento, el personal sanitario desplazado en una ambulancia de soporte vital avanzado ha atendido a la parturienta y a la bebé.

La madre y la hija han sido trasladadas en buen estado hasta el hospital Son Llàtzer. EFE

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