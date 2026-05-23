5-2. El Jimbee mantiene vivo el sueño de su primer título ante un buen Viña Albali

Cáceres, 23 may (EFE).- El Jimbee Cartagena se clasificó para la final de la Copa del Rey de fútbol sala tras imponerse por 5-2 al Viña Albali Valdepeñas en el pabellón Multiusos de Cáceres en una semifinal intensa, dinámica y marcada por la efectividad del conjunto cartagenero en los momentos decisivos del encuentro.

El vigente campeón de Liga peleará ahora por conquistar el primer título copero de su historia después de haber perdido las finales de 2023 y 2024 frente al Barça y el Betis, respectivamente.

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El partido arrancó con un Viña Albali FS valiente, agresivo en la presión y decidido a minimizar el potencial ofensivo del Jimbee Cartagena. El equipo entrenado por Marlon Velasco encontró espacios en los primeros minutos y generó varias llegadas peligrosas, especialmente con Naranjo y Carrasco como principales referencias ofensivas.

Esa puesta en escena tuvo premio en el minuto 6, cuando Nico Marrón firmó el 1-0 en una acción de pívot, con un disparo a la media vuelta que terminó entrando en la portería defendida por Chispi tras golpear en el poste.

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El tanto no alteró el plan del conjunto cartagenero, que reaccionó con personalidad y dio un paso adelante en busca del empate. La entrada en pista de Mellado, Motta, Pablo Ramírez y Darío Gil otorgó más profundidad y control al vigente campeón liguero, que comenzó a hundir al Viña Albali en su propia pista.

El premio llegó en el minuto 11, cuando Lucas Farias asistió a Darío Gil para que este definiera con un disparo raso y ajustado que superó a Borja.

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El empate devolvió la igualdad al encuentro y obligó al Viña Albali a reajustar su propuesta. El cuadro manchego trató de encontrar desequilibrio en las acciones individuales de José Mario, aunque el Jimbee Cartagena comenzó a sentirse cada vez más cómodo con el paso de los minutos.

De hecho, las ocasiones más claras antes del descanso fueron para el conjunto "melonero", que logró culminar su remontada a falta de apenas 26 segundos para el intermedio. Mellado aprovechó un lanzamiento raso que tocó en Carrasco y desvió la trayectoria del balón, haciendo inútil la estirada de Pato, que había sustituido previamente a Borja bajo palos.

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Con el 2-1 al descanso, el Jimbee afrontó el segundo tiempo con mayor tranquilidad y terminó golpeando definitivamente a su rival. El Viña Albali salió decidido a buscar el empate y durante los primeros minutos mantuvo una actitud ambiciosa, aunque ese impulso inicial acabó convirtiéndose en un espejismo.

Entre los minutos 26 y 30, el Jimbee sentenció prácticamente el encuentro con tres goles consecutivos. Juninho amplió la ventaja tras una rápida transición ofensiva, Motta volvió a demostrar su idilio con la Copa del Rey anotando el cuarto tanto y Tomaz logró el 5-1 que dejó muy tocado al cuadro valdepeñero.

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Pese al duro golpe, el Viña Albali no bajó los brazos y trató de mantenerse vivo en el partido. El portero Pato recortó distancias en el minuto 35 con un disparo lejano que sorprendió a la defensa cartagenera y dio algo de emoción a la recta final. El conjunto manchego buscó entonces el juego de cinco para intentar acercarse aún más en el marcador, aunque se encontró con la seguridad de Chispi y también con el poste, que evitó un tercer tanto que habría añadido incertidumbre a los últimos instantes.

- Ficha técnica:

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5 - Jimbee Cartagena: Chispi, Gon Castejón, Tomaz, Cortés y Waltinho -cinco inicial-, Pablo Ramírez, Darío Gil, Mellado, Juninho, Ousmanmusa, Motta y Lucas Farias.

2 - Viña Albali Valdepeñas: Borja, Alberto, Jorge Carrasco, Naranjo y Mateus Torres -cinco inicial-, José Mario, Nico Marrón, Ribeiro, Silveira, Sinesio, Pato y Fonseca.

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Árbitros: Javier Moreno y Jairo Leiva (Colegio andaluz). Amonestaron a Carrasco (min.20), Sinesio (min. 29), Gon Castejón (min.37), Waltinho (min.38), José Mario, Darío Gil (min.39) y Motta (min.40), mientras que Silveira (min. 24 y 38) vio la roja por parte del Viña Albali FS.

Goles: 0-1, min.6: Nico Marrón; 1-1, min.11: Darío Gil; 2-1, min.20: Mellado; 3-1, min.26: Juninho; 4-1, min.29: Motta; 5-1, min.30: Tomaz; 5-2, min.35: Pato.

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Incidencias: Primera semifinal de la Copa del Rey disputado en el Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, con unos 1.000 aficionados en las gradas. EFE

jmd/cmm