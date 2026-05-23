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Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 24 de mayo

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la luz es el país para este domingo 24 de mayo, así como las tarifas más caras y más baratas del hoy.

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 24 de mayo

Precio de media: 26.65 euros por megavatio hora

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Precio más alto: 88.06 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -2.1 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 24 de mayo, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 64.07 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 43.63 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.11 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.06 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.29 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.05 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.71 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.14 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.03 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 65.18 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 88.06 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.93 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 67.0 euros por megavatio hora.

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