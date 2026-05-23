Así será el mayor puerto automatizado del mundo: una muralla bajo el mar que permitirá mover 65 millones de contenedores al año (REUTERS/Amit Dave)

En la costa oeste de Singapur se está levantando uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del planeta: el megapuerto de Tuas. Mientras en otros lugares del mundo se debate cómo ganar terreno al mar, la ciudad-estado asiática ha optado por construir una auténtica muralla submarina. Desde mayo de 2026, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) ha comenzado a colocar en el fondo marino 227 cajones de hormigón, cada uno con la altura de un edificio de diez plantas y un peso de 15.000 toneladas, para crear una barrera de 9,1 kilómetros que permitirá ganar terreno al mar y sostener la expansión del puerto.

El objetivo no es solo ampliar el territorio. Cuando Tuas Port esté terminado, previsiblemente en 2040, ocupará más de 1.300 hectáreas - el equivalente a más de 3.000 campos de fútbol - y contará con 66 atracaderos distribuidos en 26 kilómetros de muelle continuo. La capacidad prevista es de 65 millones de TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit, la unidad de medida utilizada internacionalmente en el transporte marítimo, que corresponde al volumen de un contenedor estándar de 20 pies - unos 6 metros - de longitud) al año, un crecimiento del 18% respecto al récord de 55 millones alcanzado en 2025. El puerto estará preparado para recibir buques de más de 450 metros de eslora y hasta 24.000 contenedores, los mayores del mundo.

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26 kilómetros de muelle continuo para un puerto totalmente automatizado

La infraestructura se ha planteado como un referente en eficiencia y sostenibilidad, según la propia Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur: “El puerto de Tuas será la instalación portuaria totalmente automatizada más grande del planeta, un referente global en eficiencia y sostenibilidad”. La automatización es uno de los pilares del proyecto. El complejo funcionará prácticamente sin intervención humana: contará con grúas automáticas, vehículos autónomos y sistemas digitales capaces de coordinar todas las operaciones en tiempo real. PSA Singapore, la empresa operadora, ha desplegado una flota de más de 200 vehículos guiados automatizados eléctricos para el transporte de contenedores, capaces de trasladar hasta dos contenedores de 20 pies o uno de 40 pies a velocidades de hasta 25 km/h. Estas labores se complementan con grúas automatizadas y el uso de inteligencia artificial para optimizar el movimiento de buques, reducir los tiempos de espera y anticipar posibles mantenimientos.

En palabras del Ministerio de Transporte de Singapur, “la expansión de Tuas es esencial para asegurar la competitividad de nuestra ciudad-Estado y responder a la creciente demanda del comercio internacional”. El puerto, además, servirá como campo de pruebas para nuevas tecnologías relacionadas con la automatización y la inteligencia artificial en el transporte marítimo, con la vista puesta en exportar estos sistemas a otros puertos internacionales.

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Un barco transporta mercancía en contenedores. (Canva)

Singapur, con apenas 728 km² de superficie, busca ampliar sus infraestructuras. Por eso, una parte fundamental de la obra consiste en crear un nuevo territorio artificial sobre el mar. Los cajones de hormigón se rellenan parcialmente con materiales de lastre para garantizar su estabilidad y proteger las instalaciones portuarias de las corrientes y el oleaje.

La escala del proyecto es inédita: las 1.337 hectáreas ganadas al mar equivalen a cerca del 2% del territorio nacional actual. El plan contempla trasladar las operaciones de los puertos de Brani, Keppel y Tanjong Pagar a Tuas en 2027, seguido de Pasir Panjang en 2040. El resultado será un único puerto de contenedores, completamente automatizado.

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El enfoque de la automatización no busca eliminar puestos de trabajo, sino transformar los perfiles profesionales. El personal se está formando en nuevas competencias tecnológicas y en el uso de herramientas como la robótica, el análisis de datos y los exoesqueletos para reducir la carga física. Se prevé la creación de empleos de mayor valor añadido, ligados al mantenimiento, la supervisión remota y la planificación de proyectos.

El puerto de Tuas integra también gemelos digitales (réplicas virtuales de objetos, sistemas o procesos físicos que se mantiene sincronizado mediante datos en tiempo real ) y sensores IoT (Internet of Things) para monitorizar el funcionamiento en tiempo real. La conectividad 5G avanzada permite la transmisión constante de datos y la operación autónoma de vehículos y grúas. Todo el sistema está diseñado para maximizar la eficiencia y reducir el impacto ambiental, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2057. PSA Singapore prevé que la electrificación de equipos y vehículos reducirá las emisiones de carbono en un 50% respecto a los motores diésel actualmente en uso.

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En cuanto a la seguridad, el puerto cumple con los estándares internacionales y mantiene una vigilancia permanente en colaboración con la Guardia Costera, la Armada y la Defensa Civil de Singapur. El sistema incluye videovigilancia continua, controles de acceso, detectores de metales y un sistema informático para rastrear la ubicación de todos los contenedores.

La construcción avanza, con el objetivo de consolidar a la ciudad-Estado como nodo clave entre el Índico y el Pacífico y de responder a los retos del sector logístico en un contexto global en transformación.

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