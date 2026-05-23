Redacción deportes, 23 may (EFE).- Clasificación de la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:
.1.
George Russell
GBR
Mercedes
28:50,951
.2.
Lando Norris
GBR
McLaren
a 1,272
.3.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1,843
.4.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
9,797
.5.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
9,929
.6.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
10,545
.7.
Max Verstappen
NED
Red Bull
15,935
.8.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
29,710
.9.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
31,621
10.
Carlos Sainz
ESP
Williams
36,793
11.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1:01,344
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:01,814
13.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:04,209
14.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:10,402
15.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:12,158
16.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
a 1 vuelta
17.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1 vuelta
18.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1 vuelta
19.
Alexander Albon
THA
Williams
1 vuelta
20.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1 vuelta
21.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
3 vueltas
- RETIRADO: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) . EFE
