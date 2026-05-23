Clasificación de la prueba sprint del Gran Premio de Canadá

Redacción deportes, 23 may (EFE).- Clasificación de la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:

.1.

George Russell

GBR

Mercedes

28:50,951

.2.

Lando Norris

GBR

McLaren

a 1,272

.3.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

    1,843

.4.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

    9,797

.5.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

  9,929

.6.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

  10,545

.7.

Max Verstappen

NED

Red Bull

  15,935

.8.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

  29,710

.9.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

  31,621

10.

Carlos Sainz

ESP

Williams

  36,793

11.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1:01,344

12.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:01,814

13.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:04,209

14.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:10,402

15.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:12,158

16.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

a 1 vuelta

17.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

 1 vuelta

18.

Oliver Bearman

GBR

Haas

 1 vuelta

19.

Alexander Albon

THA

Williams

 1 vuelta

20.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

 1 vuelta

21.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

 3 vueltas

- RETIRADO: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) . EFE

