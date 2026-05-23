Carlos Espí: "Lo mejor de mi carrera, es increíble y muy bonito”

Sevilla, 23 may (EFE).- Carlos Espí, jugador del Levante, calificó la salvación de su equipo en La Cartuja pese a la derrota ante el Betis (2-1) como "lo mejor" de su carrera y aseveró que "es increíble y muy bonito”.

Espí, autor del gol levantinista, mostró su emoción y dijo a los micrófonos de Movistar+ que "es inexplicable, es muy bonito" porque la salvación "hace unos meses estaba complicada", pero han "ido creyendo".

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"La gente en casa ha hecho mucho. Y creer. Hasta el final lo henos luchado y lo hemos conseguido. Es una salvación para la afición”, afirmó.

"Jugar el Mundial es un sueño. A ver ahora", concluyó. EFE

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