1-2. El Rayo remonta en Mendizorroza, pero no llega a Europa

Vitoria, 23 may (EFE).- El Rayo Vallecano remontó este sábado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, con dos goles en la segunda parte, 1-2, pero no logró los puntos suficientes para llegar a puestos que le den la clasificación a puestos europeos.
Camello y Nteka dieron la vuelta al gol de Toni Martínez, que había adelantado en la primera parte a los locales. EFE
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