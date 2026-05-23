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1-1. El Espanyol y la Real Sociedad despiden la temporada en tablas

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- Espanyol y Real Sociedad cerraron la temporada 2025-26 con un empate en el RCDE Stadium tras los goles de Óskarsson, en el minuto 28, y de Roberto Fernández, en el 65, un resultado que deja al anfitrión sin plaza para la Liga de la Conferencia de la UEFA.

Al actual campeón de Copa, que sigue sin ganar en LaLiga tras un mes y medio, le bastó el picotazo del islandés en la primera mitad y la seguridad bajo palos de Marrero. Los catalanes, con un juego sin demasiado brillo, aceleraron tras el descanso y consiguieron amarrar un último punto.

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El Espanyol disfrutó de las primeras ocasiones del partido, sin excesiva pólvora. Marrero, titular tras las molestias de Remiro en el calentamiento, frustró los disparos de Roberto Fernández y Carlos Romero, muy activo desde el carril zurdo. La Real Sociedad se asomaba menos al área del portero Fortuño.

El choque transcurría sin revoluciones elevadas. De todas formas, el cuadro txuri urdin, con un golpe de genialidad, cambió el guion del encuentro. En el minuto 28, Óskarsson conectó con la derecha un centro de Sergio Gómez desde la banda izquierda que desarboló a la zaga blanquiazul.

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La Real Sociedad, más cómoda tras el tanto del delantero islandés, estuvo cerca de ampliar la ventaja gracias a Ochieng, que firmó un disparo desviado antes del descanso en el RCDE Stadium. El segundo tiempo arrancó sin tregua y con dos ocasiones clarísimas para ambos conjuntos.

La primera oportunidad tras salir de los vestuarios fue, de nuevo, para Óskarsson. El lateral Rubén Sánchez sacó el balón sobre la línea y evitó que el campeón de Copa atara el 0-2. La réplica llegó al momento. Pere Milla, que acababa de entrar al terreno de juego, examinó desde el área los reflejos de Marrero.

El Espanyol mordía más en esta segunda parte. Dolan, de hecho, marcó en el minuto 54, pero el tanto fue anulado por el colegiado. Sin tiempo para protestas, Jofre Carreras probó fortuna contra Marrero. El portero, muy sólido, fue uno de los nombres destacados del choque.

El anfitrión hacía méritos para el empate y lo logró Roberto Fernández en el 65 después de una asistencia de Pere Milla. El 1-1 subió al marcador con suspense, tras la revisión del VAR. El gol dio alas a los catalanes, pero no se concretó en acercamientos contundentes. La Real tenía problemas para llegar arriba.

En el tramo final, los blanquiazules pidieron penalti por una posible mano de Zubeldia, pero el VAR lo descartó. No hubo más sorpresas en los minutos finales, más allá de un mano a mano de Susic contra Fortuño que el meta solucionó, y el empate se mantuvo en el luminoso. EFE

Ficha técnica:

1 - Espanyol: Fortuño; Rubén Sánchez (El Hilali, min.79), Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Jofre Carreras (Lluc Castell, min.72), Antoniu Roca (Dolan, min.46); Ramón Terrats (Pere Milla, min.46) y Roberto Fernández (Kike García, min.68).

1 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu (Elustondo, min.77), Beitia, Zubeldia, Sergio Gómez (Aihen, min.68); Yangel Herrera, Turrientes, Sucic, Ochieng (Marín, min.68); Carlos Soler (Rupérez, min.90) y Óskarsson (Oyarzabal, min.77).

Goles: 0-1, min.28: Óskarsson; 1-1, min.65: Roberto Fernández.

Árbitro: Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a Sergio Gómez (min.9), Yangel Herrera (min.23), Marrero (min.64), Cabrera (min.87).

Incidencias: partido correspondiente a la última jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 28.012 espectadores. EFE

dpb/asc

(FOTO)

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