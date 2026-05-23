1-0. El Getafe derrota a Osasuna con un gol de Milla

Getafe (Madrid), 23 may (EFE).- El Getafe ganó 1-0 a Osasuna con un tanto de Luis Milla en la segunda parte y se aseguró su presencia en la próxima edición de la Liga Conferencia.

A falta de media hora para el final, Milla dio los tres puntos a su equipo con un disparo desde fuera del área que rebotó en un defensa de Osasuna y despistó a Herrera. El conjunto navarro, en plena pelea por no perder la categoría, intentó sin éxito el empate y cerró el curso con una derrota. EFE

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