Guardiola: "Ha sido la experiencia de mi vida"

Londres, 22 may (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que entrenar a este club ha sido la experiencia de su vida y que si no hubiera sido así no hubiese estado diez años.

Guardiola anunció este viernes que abandonará el club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Liga de Campeones, en los casi diez años que ha estado en el cargo.

PUBLICIDAD

"Estoy satisfecho, feliz y orgulloso. Ha sido la experiencia de mi vida. Si no, no hubiese estado aquí diez años. Estoy muy agradecido por todo el amor que he recibido no sólo hoy, sino todos estos años", dijo Guardiola en rueda de prensa, que fue preguntado por cuándo tomó la decisión de marcharse.

"Es un proceso que he sentido por un tiempo. El club ha respetado mi decisión. Sentía que tenía que vivir mi vida y ver qué pasa. El club necesita un nuevo entrenador, una nueva energía y empezar un nuevo capítulo", indicó.

PUBLICIDAD

La decisión de Guardiola fue comparada con la de Jürgen Klopp dos años atrás, cuando el alemán declaró que no tenía fuerzas para seguir con esta posición.

"Totalmente. Siento que no tengo la energía necesaria para luchar por el título todos los días, para estar delante de los futbolistas. Son diez años".

PUBLICIDAD

Cuestionado sobre si es el mejor entrenador de todos los tiempos, como muchos alegan, Guardiola esquivó esta conversación.

"Sé que hemos tenido muchos éxitos y es con lo que me quedo. Y con que ayer me escribió Alex Ferguson, hoy me habló De Bruyne, Akanji... Eso es lo que me hace feliz y afortunado de lo que hemos hecho. Esos debates no son tan importantes. He dado todo en Barcelona, Múnich y aquí. Me voy con mucha paz en mi alma, por lo he dado todo por este club".

PUBLICIDAD

El City le homenajeará poniendo su nombre a una tribuna y construyendo una estatua en las afueras del Etihad Stadium.

"No tengo palabras para ello. Me lo dijeron esta mañana. Me gusta sentir que mi energía va a estar ahí para siempre. Es uno de los mayores honores que puedo tener. Mi padre, con 94 años, va a venir el domingo y va a ver su nombre ahí. No tengo palabras", concluyó. EFE

PUBLICIDAD