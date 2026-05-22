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García Plaza, "feliz por colaborar" en la permanencia, confirma titularidad de Azpilicueta

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Sevilla, 22 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, afirmó en vísperas de la visita al Celta que si el del sábado es su último partido en el banquillo sevillista, se irá "feliz por haber colaborado para que este equipo siga en Primera", y confirmó que el defensa César Azpilicueta será titular en Balaídos tras anunciar su retirada a los 36 años.

A pesar de que la permanencia llevaba aparejada la renovación automática de su contrato, García Plaza es consciente de que el Sevilla está inmerso en un proceso de cambio de propiedad, aunque también dijo que aún podría quedarse, en cuyo caso "habrá tiempo de hablar largo y tendido para saber dónde mejorar".

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En ese supuesto, indicó el técnico madrileño, "el objetivo va a ser no sufrir, aunque ojalá" la situación lo "sorprenda y sea otra", y añadió: "ahora estamos todos parados. No me voy a ir a casa, me quedo aquí hasta que se solucione. Ojalá podamos saberlo cuanto antes".

"El futuro conmigo es de mucho sufrimiento. El objetivo va a ser salvarnos cuanto antes. Necesitamos hablar con jugadores e iniciar la temporada, pero está todo parado", reconoció en rueda de prensa.

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El madrileño aseguró que desea "lo mejor para el Sevilla", incluso en el caso de "que entre alguien de fuera" en su lugar, "pero si no es así, hay que saber cuanto antes cómo tirar", precisó, ya que el club tiene "una de las economías más bajas de LaLiga" y en ese contexto "no puedes estar parado mucho tiempo".

García Plaza se definió como "una persona de armar proyectos", ya que ésta ha sido "sólo la segunda vez" que sustituye "a un entrenador con la temporada en marcha", por lo que ha conocido en el Sevilla "cosas distintas a las vividas antes en otros clubes".

El preparador sevillista anunció que en la última alineación de la temporada, en Vigo, "entrará Azpilicueta", quien se retira del fútbol, y destacó que "ha sido un honor dirigir a un jugador como él", de quien le "hablaron hace muchos años, cuando estaba en Osasuna", y al que definió como "pata negra". EFE

lhg/cc/cmm

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EFE

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