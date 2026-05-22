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Investigan los disparos en la fachada de la casa de una anciana en Peligros (Granada)

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Granada, 22 may (EFE).- La Guardia Civil investiga los disparos registrados durante la madrugada de este viernes y que han impactado en la fachada de la casa de una anciana en Peligros (Granada), suceso que se ha saldado sin heridos ni detenidos.

Fuentes de este cuerpo armado han informado a EFE de que investigan el tiroteo registrado esta madrugada y que ha dejado destrozos visibles en la fachada de una vivienda de Peligros.

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El suceso se ha registrado sobre las 2:00 horas de este viernes, cuando varios vecinos han escuchado detonaciones por la que se ha movilizado a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Las mismas fuentes han confirmado que el tiroteo solo ha dejado daños materiales y que la inquilina de la vivienda no ha resultado herida.

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Se investiga tanto la autoría de los disparos como si han impactado en la casa equivocada. EFE

mro/fs/ram

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EFE

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