Los técnicos de Hacienda piden vetar la actividad lobista a ex altos cargos

Madrid, 22 may (EFE).- El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclama una regulación más estricta de la actividad lobista en España que prohíba a antiguos políticos y altos cargos dedicarse a ello, y que incluya la creación de una agencia de integridad pública independiente.

Tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, Gestha señala en un comunicado que el problema no reside únicamente en la existencia de grupos de presión, sino en "la insuficiente transparencia que rodea determinadas relaciones entre responsables públicos y grandes intereses económicos", lo que, a su juicio, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

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Para atajar esta situación, proponen la creación de un registro obligatorio de grupos de interés público y un código de conducta para los lobistas que incluya la prohibición de ofrecer regalos o beneficios a cargos públicos.

También reclama la publicación obligatoria de las agendas de los responsables públicos, incluyendo los asuntos tratados y los documentos presentados en cada reunión.

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Además, plantea la creación de una agencia independiente de integridad pública, con una dirección nombrada por el Congreso por un periodo de seis años. EFE