Carles Manso (Andorra): "Hay que darle mucho valor a está temporada"

Andorra La Vella, 22 may (EFE).- Carles Manso, cabeza visible del equipo técnico de trabajo del FC Andorra, hizo balance antes de recibir el domingo (16.15 horas) al AD Ceuta, en un partido en el que ninguno de los dos equipos se juega nada. "Hay que darle mucho valor a está temporada", aseguró.

Para el técnico egarense está temporada empezó bien, se complicó después con la marcha de Ibai Gómez y mejoró desde la llegada de Gerard Piqué y Jaume Nogués al equipo técnico de trabajo con Carles Manso como cabeza visible.

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"Es evidente que somos ambiciosos y para llegar al play-off no nos ha faltado nada porque no era el objetivo. Nuestro objetivo era la permanencia y esto si que lo conseguimos antes de lo previsto. Hemos tenido semanas dónde lo pasamos muy mal y no nos encontramos a nosotros mismos. En está segunda vuelta hemos visto cuál era el camino".

De la temporada que viene no quiere hablar, a falta de dos partidos para acabar la Liga Hypermotion. "De momento no se ha hablado del próximo proyecto porque queremos acabar lo mejor posible. Desde la propiedad se muestran muy ambiciosos siempre y cuando acabemos ya hablaremos de todo. De momento, no hay que ir más lejos de lo que toca. Queremos tocar con los pies en el suelo y esto nos hará ver las cosas con una perspectiva diferente. Somos el Andorra y estamos en crecimiento".

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Sobre el partido contra el Ceuta y el último en Burgos señaló: "Tenemos que saber gestionar según que momentos en los partidos y ser suficientemente maduros como equipo y no cambiar nuestra manera de jugar respecto al ambiente que nos encontramos, como el ejemplo de Ríazor. El partido del Ceuta será una oportunidad para seguir reivindicandonos. Queremos seguir creciendo y no dejarnos ir".

El equipo acaba con las mejores sensaciones posibles. "Ha sido una temporada complicada en el primer tramo, pero en estos últimos meses no queríamos que se acabará la liga. Tenemos que seguir disfrutando de estos dos últimos partidos y de ver que será una temporada para recordar. El futuro dirá y seguramente encontraremos a faltar cosas el año que viene porque el grupo es sensacional".

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Manso aseguró sobre el rival que "el Ceuta viene con muchas bajas y durante la temporada han mostrado una propuesta ofensiva atractiva. Se adaptan a diferentes contextos y nos esperamos un partido cerrado con dominio nuestro. Nosotros vigilar sus transiciones. Tienen jugadores como el José Matos que nos presentó dificultades allí. Un equipo que se adapta a los equipos rivales".

Y confirmó dos llegadas para el curso que viene: el extremo andorrano Aron Rodrigo del Huesca B y el extremo georgiano Saba Samushia (Rio Ave sub-23). "Queremos gente atrevida y descarada y con muchas ganas", aseguró. EFE

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