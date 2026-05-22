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Patxi López: "Es incompatible el Zapatero que conocemos con las acusaciones del auto"

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Santiago de Compostela, 22 may (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reiterado este viernes su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha subrayado: "Para nosotros es incompatible el Zapatero que conocemos con las acusaciones que aparecen en ese auto”.

En declaraciones a los medios en Ourense, López se ha referido así a la causa Plus Ultra, en la que Zapatero está investigado por tráfico de influencias, y ha dicho que espera que la justicia actúe de una forma adecuada.

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“Es decir, que ponga las pruebas encima de la mesa que demuestren algo de lo que se está diciendo estos días. Porque parece mentira que tengamos que recordar permanentemente que hay que demostrar la culpabilidad, no la inocencia”, ha señalado López.

En este sentido, el portavoz socialista ha cargado contra quienes dicen defender la presunción de inocencia como derecho fundamental para “acto seguido decir que Zapatero es culpable de absolutamente todo”.

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Ante esa contradicción, ha dicho, “los socialistas ponemos pie en pared y defendemos al presidente Zapatero y defendemos la inocencia en este país”.

“Defendemos al presidente Zapatero porque le conocemos, porque fue un presidente que transformó este país, que nos dotó de derechos y libertades como nunca habíamos tenido” y también “por la propia experiencia vital y personal que tenemos con él”, ha señalado López que recordó que él mismo ha tenido “una relación muy estrecha” con el expresidente.

Precisamente en base a dicha experiencia, López ha ratificado su confianza y ha dicho estar seguro de que “Zapatero ni es un corrupto ni se ha corrompido”. EFE

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