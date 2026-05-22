Karl-Anthony Towns: "El próximo partido es el más importante del año"

Nueva York, 21 may (EFE).- El pívot dominicano de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns, aseguró este jueves que permanecen "como si la serie fuera 0-0", pese a estar arriba 2-0 en las finales del Este con los Cavaliers y recalcó que el equipo está "muy hambriento".

"No nos sentimos más cerca de las Finales NBA de lo que nos sentíamos el pasado partido o en cualquier otro. En nuestras mentes estamos 0-0. Tenemos que ganar el próximo partido, que es el más importante del año", dijo Towns a periodistas.

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Los Knicks devoraron a los Cleveland Cavaliers por 109-93 y pusieron las finales del Este cuesta abajo 2-0 después de sumar dos victorias en el Madison Square Garden y acercarse a unas finales NBA que no llegan a Nueva York desde 1999.

"Estamos hambrientos por la oportunidad de salir ahí y jugar al baloncesto al más alto nivel. Pero también entendemos que nunca puedes estar satisfecho en estas posiciones en los 'playoff', así que la mentalidad va a seguir siendo 0-0 cada vez que pisemos la cancha", agregó 'KAT'.

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Towns firmó un doble-doble de 18 puntos y 13 rebotes, mientras que Josh Hart fue el máximo anotador de Nueva York con 26 puntos, su mejor marca en 'playoff', y se llevó los elogios de Towns.

"Él simplemente impacta el juego y en la victoria. Es el ejemplo perfecto para impactar en la victoria de un equipo al más alto nivel. Sientes que tienes que igualar su intensidad. Levanta a todo nuestro grupo con su energía", describió el pívot dominicano, nacido en Nueva Jersey.

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Ahora la serie viaja a Ohio, donde los Cavaliers intentaran igualar las finales en los partidos del sábado y del lunes en el Rocket Arena. EFE

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