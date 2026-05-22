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El gobierno catalán se reúne hoy para aprobar los presupuestos y enviarlos al Parlament

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Barcelona, 22 may (EFE).- El gobierno catalán de Salvador Illa celebra este viernes por la mañana una reunión extraordinaria para aprobar el proyecto de presupuestos y enviarlo inmediatamente al Parlamento de Cataluña, donde ya cuenta con apoyos suficientes para ser aprobado, tras los acuerdos alcanzados con ERC y Comuns.

La reunión del Govern tendrá lugar a las 9:00 horas en el Palau de la Generalitat y, una hora más tarde, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, acudirá al Parlamento catalán para hacerle entrega del proyecto presupuestario al presidente de la cámara, Josep Rull.

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A las 10:45 horas, Romero se reunirá con los grupos parlamentarios y los diputados de la comisión de economía y finanzas para explicar el contenido de los presupuestos pactados con ERC y Comuns.

A las 12:15 horas, la consellera comparecerá en rueda de prensa, mientras que poco antes de esa hora se reunirá la Mesa del Parlament para iniciar la tramitación del proyecto y, a las 12:30 horas, la Junta de Portavoces determinará el calendario de pasos hasta su aprobación definitiva, prevista para la primera mitad de julio. EFE

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