Consumo informará a arrendadores e inquilinos sobre prácticas ilícitas recurrentes

Madrid, 22 may (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 enviará en los próximos días a arrendadores y arrendatarios información sobre prácticas ilícitas recurrentes en la contratación arrendaticia destinada al uso de vivienda habitual, entre las que se encuentra el pago de más de dos mensualidades como fianza.

Consumo ha informado este viernes de que entre la información que facilitarán se encuentra que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador, por lo que las agencias no pueden trasladar estos costes a los inquilinos bajo ningún concepto o denominación.

PUBLICIDAD

En los arrendamientos de vivienda, ha explicado el ministerio, es obligatoria la exigencia de una fianza equivalente a una mensualidad de renta y, adicionalmente, se puede pactar de forma potestativa una garantía adicional que no podrá exceder de dos mensualidades de renta, por lo que considera abusivo exigir cantidades superiores a estos límites legales bajo cualquier concepto.

También ha recordado que está admitida la posibilidad de pactar de forma anticipada indemnizaciones por incumplimiento contractual del inquilino, siempre que no sea desproporcionadamente elevada, algo que ocurriría si ascendiese a cantidades que alcanzan el triple de la renta diaria del contrato.

PUBLICIDAD

Asimismo, Consumo ha destacado otros puntos como el reconocimiento de la negociación individual del contrato, la vinculación de la devolución de la fianza a cumplir la totalidad de la duración del contrato o la imposición de una serie de gastos procesales de forma general por incumplimiento de contrato. EFE