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España entra en déficit ecológico

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Madrid, 22 may (EFE).- España ha alcanzado este viernes su Día de la Sobrecapacidad o, lo que es lo mismo, su límite ecológico al haber consumido todos los recursos naturales de los que dispone para este año, incurriendo en déficit ambiental para lo que resta de 2026, según los cálculos de Global Footprint Network.

Números rojos ecológicos, con toda su biocapacidad; la disponibilidad de superficie biológicamente productiva dentro de su territorio ha sido consumida antes de terminar el quinto mes, en apenas 142 días.

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A partir de este momento, de acuerdo con Global Footprint Network, España, que ha consumido más de lo que sus ecosistemas pueden regenerar en un año, pasa a depender de recursos externos para sostener su nivel de actividad.

La huella ecológica, el indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que un modo de vida tiene sobre un determinado territorio, ha comenzado a exceder la propia biocapacidad del país.

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La fecha en la que el país agota sus recursos naturales disponibles varía cada año y para cada nación, puntualiza este indicador que mide el desequilibrio anual entre la demanda humana de recursos y servicios ecológicos y la capacidad de los países para satisfacerla y regenerarse conforme a sus ecosistemas naturales.

Cada país tiene una biocapacidad diferente debido a las características de su territorio.

Por eso, hay países que entran en déficit ecológico mucho antes que otros: en 2026, Singapur ha sido el primero en incurrir en escasez el pasado 2 de enero, apenas dos días después de comenzar el año.

España es el país número 34 del mundo que ha alcanzado su límite, con un 39 % del calendario cubierto; y el séptimo europeo, con Luxemburgo como país que antes agotó sus recursos, seguido de Bélgica, Italia, Suiza, el Reino Unido y Portugal.

Hace apenas tres años, en 2023, España alcanzó su límite en agosto.

En el último puesto de esta clasificación, es decir, como país que menos tiempo está en déficit ecológico, se encuentra Honduras, que entra en pérdidas ambientales el 22 de diciembre de este año.

Aunque existen también países que no incurren en este déficit debido a que su biocapacidad supera su huella ecológica: Ecuador, Nicaragua, Perú, Suecia o Gabón, el último en esta tabla y, por tanto, el país con menos peligro para consumir su biocapacidad.

Al nivel actual, la humanidad consume como si necesitara 1.8 planetas, según EALDE Business School; mientras que España lo hace como si necesitara 2.5, apunta la organización WWF.

Es "una señal directa sobre cómo funciona el modelo económico y su relación con los límites físicos del planeta", explica Sergi Simón, asesor académico de EALDE.

La señal más determinante en este sentido, destaca esta escuela de negocios, es que en los años 70 la fecha de sobrecapacidad global, que se desvelará este año el 5 de junio, llegaba a finales de año.

Que la fecha de España sea el 22 de mayo indica que la biocapacidad nacional solo cubre una parte de la huella ecológica, algo que supone una dependencia estructural de recursos externos de energía, materiales, suelo productivo o capacidad de absorción de emisiones que se encuentran fuera de sus fronteras, detalla EALDE.

"No es solo una cuestión ambiental. Es una cuestión de vulnerabilidad económica, exposición a cadenas de suministro y resiliencia productiva", añade Simón. EFE

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EFE

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