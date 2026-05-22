Estabilizado el incendio forestal declarado en Minas de Riotinto (Huelva)

(Actualiza la EX4415 con la nueva situación del incendio)

Madrid, 22 may (EFE).- Los efectivos del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) estabilizaron a las 2:15 horas de este viernes el incendio forestal que se declaró durante la tarde del jueves en Minas de Riotinto (Huelva), informó el 112 de esta comunidad autónoma.

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El incendio se originó a las 17:00 horas y su evolución obligó a ampliar el número de medios terrestres y aéreos enviados inicialmente al lugar.

En un primer momento, se movilizaron un helicóptero semipesado, uno ligero y un avión de carga en tierra, a los que posteriormente se sumaron otro helicóptero semipesado, otro avión de carga en tierra y un avión de coordinación, precisó el Infoca.

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Por tierra, el dispositivo inicial estuvo compuesto por tres grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos autobombas.

Posteriormente, se incorporaron otros tres bomberos forestales, dos Brigadas de Incendios Forestales y un segundo técnico de Operaciones, además de otras dos autobombas. EFE

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cmm/rfg