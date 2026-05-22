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109-93. Los Knicks devoran a los Cavaliers

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Nueva York (EE.UU.), 21 may (EFE).- Tras remontar 22 puntos de desventaja y llevarse el primer partido en la prórroga, los New York Knicks triunfaron este jueves por 109-93 en el Madison Square Garden contra los Cleveland Cavaliers y tomaron ventaja 2-0 en las finales del Este de la NBA, que se desplazan ahora a la Rocket Arena de Cleveland para los dos próximos capítulos.

Un contundente parcial de 18-0 en el tercer cuarto, unido a la mejor noche de la carrera de Josh Hart en los 'playoffs', acercó a los Knicks a unas Finales NBA a las que no llegan desde 1999.

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Hart firmó 26 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias, con diez de 21 en tiros de campo y cinco triples; le apoyaron Jalen Brunson (19 puntos y 14 asistencias) y Mikal Bridges (19 puntos) y el dominicano Karl Anthony Towns, con un doble doble de 18 puntos y trece rebotes.

OG Anunoby contribuyó con catorce puntos y tres tapones, mientras que el puertorriqueño José Alvarado acabó con un rebote y una asistencia en sus 7.50 minutos en pista.

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Los Cavaliers acabaron los dos primeros partidos de la serie tocados a nivel anímico. Perdieron de forma traumática el primer encuentro tras tenerlo ganado, y este jueves fueron superados por completo por los neoyorquinos.

Donovan Mitchell metió 26 puntos y James Harden anotó 18, pero los Cavs pagaron el modesto nueve de 35 desde el arco. Sam Merrill, una importante arma ofensiva para Cleveland en estos 'playoffs', acabó con cero de siete en triples.

Jarrett Allen sumó un doble doble de 13 puntos y diez rebotes, mientras que Evan Mobley aportó catorce puntos y seis rebotes.

Aguantaron dos cuartos los Cavaliers, pero sucumbieron en el tercer período ante la agresividad de los Knicks, más determinados en los dos lados de la pista, liderados por un Josh Hart incontenible.

Los Cavs se atascaron por completo con el triple tras arrancar con cinco de diez y los Knicks castigaron su falta de acierto con un 18-0 que disparó su ventaja hasta el 71-53.

Hart desató la euforia del Madison Square Garden con su habitual efectividad defensiva, pero también con un espectacular ritmo anotador. Conectó tres triples de tres y selló doce puntos en ese segmento.

Tras el gran tercer cuarto, los Knicks arrancaron el cuarto período fallando sus siete primeros tiros de campo, y los Cavs lo aprovecharon para recortar hasta los siete puntos.

Se quedó en una anécdota. Porque OG Anunoby cortó el mal momento de los Knicks con un triple y abrió el camino para el empuje final de los neoyorquinos, que triunfaron por 16 puntos de diferencia.

Brunson, con diez puntos en el cuarto período, y Mikal Bridges, con siete, cortaron las esperanzas de los Cavs de lograr una épica remontada.

Los Cavs están llamados a remontar, como ya lo hicieron en la anterior ronda contra los Detroit Pistons. Necesitarán hacerse fuertes en la Rocket Arena, que albergará el tercer y cuarto partido, respectivamente este sábado y este lunes. EFE

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