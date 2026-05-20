Kenny Atkinson: "Mi único remordimiento fue el movimiento de balón"

Nueva York (EE.UU.), 19 may (EFE).- Kenny Atkinson, técnico estadounidense con ciudadanía española de los Cleveland Cavaliers, aseguró este martes que su "único remordimiento fue el movimiento del balón" en el tramo final del primer partido de las finales del Este perdido contra los New York Knicks tras desperdiciar 22 puntos de ventaja en el cuarto período.

"Mi único remordimiento fue el movimiento del balón, el cansancio tuvo un papel en eso, el balón se paró un poco, pero tuvimos buenos tiros. No entraron. Los vamos a mirar. Cuando nos cansamos, tendemos a poner la cabeza abajo", admitió Atkinson en la rueda de prensa posterior al partido del Madison Square Garden.

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Los Cavs mandaban 93-71 con menos de ocho minutos por jugar en el cuarto período, pero sufrieron un parcial de 11-44 que les costó el partido en la prórroga.

Los Knicks ganaron por 115-104 en el Madison Square Garden.

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"Tuvimos un poco de mala suerte, pero Brunson creció al final. Intentamos hacer cosas distintas, pero estoy súper orgulloso de cómo jugamos. Jugamos un gran baloncesto durante 3 cuartos. Lamentablemente, en el cuarto período nos dominaron", afirmó Atkinson. EFE

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