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Apuntan a violencia de género y vicaria en tiroteo de El Ejido con 2 muertos y 4 heridos

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Almería, 20 may (EFE).- La investigación sobre el tiroteo registrado el pasado lunes en el municipio almeriense de El Ejido, que se saldó con dos personas fallecidas y cuatro heridos de gravedad, apunta a la posible comisión de delitos de violencia de género y violencia vicaria por parte del presunto homicida, un joven de 25 años.

Así lo ha manifestado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha precisado que, aunque en un primer momento los hechos eran "confusos", el desarrollo de las indagaciones policiales durante las primeras horas ha arrojado como resultado que se podría estar ante un caso de violencia machista.

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Además, Martín ha confirmado que "podríamos estar ante un caso también de violencia vicaria", dado que uno de los menores heridos por arma de fuego en este suceso es un bebé, hijo del presunto autor de los disparos.

Los hechos tuvieron lugar este lunes en la barriada de El Canalillo, un pequeño núcleo de 133 habitantes fronterizo con la localidad de Balanegra.

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Sobre las 23:15 horas, el 112 alertó a la Policía Local de múltiples detonaciones. Al llegar al lugar, agentes de la Guardia Civil hallaron en la calle un turismo acribillado a balazos en cuyo interior estaban los cadáveres de la madre y el padrastro del agresor.

En ese mismo coche viajaba la pareja o expareja del detenido con el hijo de ambos, un bebé de siete meses, según ha explicado el alcalde de la localidad, Francisco Góngora. Aunque la mujer logró escapar, el niño recibió impactos de bala en la mandíbula y el cráneo, y permanece crítico en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería.

El subdelegado ha aclarado que no existía ninguna denuncia previa por parte de la pareja del presunto homicida, por lo que la mujer no se encontraba registrada dentro del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

Respecto a posibles antecedentes de relaciones anteriores, ha afirmado no tener conocimiento de los mismos, subrayando que son los indicios recabados en el lugar de los hechos y las declaraciones de los testigos los que guían el actual cauce judicial y policial de la investigación.

Durante el asalto armado, el agresor también disparó a una vecina de 19 años que se asomó a la puerta de su casa con su hija de 21 meses en brazos y a un hombre de unos 60 años y origen migrante, al que disparó en la cabeza sin mediar palabra. Los tres heridos que lograron sobrevivir continúan ingresados en la UCI de distintos centros hospitalarios con pronóstico grave.

Finalmente, a las 4:00 horas del martes, el individuo, que acumulaba al menos 16 intervenciones policiales previas por tenencia de drogas y armas blancas, se entregó a las autoridades y continúa detenido a la espera de pasar a disposición judicial dentro del plazo legalmente establecido.

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno también ha mostrado su preocupación por el uso ilícito de armas durante el ataque, lamentando que existan armas de fuego "en posesión de personas de manera totalmente ilegal", un hecho que representa un grave riesgo para la población y que ocupa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. EFE

mma/bfv/lml

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EFE

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